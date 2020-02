Las divisiones sobre la política de Venezuela complican la visita de Guaidó a Miami

Opción militar

Cubanos y nicaraguenses

¿Reunión con Trump?

Guaidó regresará a Venezuela después de una gira internacional de dos semanas que incluyó reuniones con jefes de estado en Colombia, varias naciones europeas y Canadá, pero sorprendentemente no logró una reunión simbólicamente importante con Trump. Eso ha alimentado la especulación de que Trump ha perdido interés en Venezuela y ya no lo ve como una posible herramienta de campaña electoral.

En declaraciones a los periodistas, DeSantis elogió a Pompeo y a la administración por los esfuerzos para expulsar a Maduro, pero no sin expresar su preocupación. " No lo habría llamado (a Pompeo) aquí si no estuviéramos un poco frustrados porque no hubiéramos visto ningún progreso", dijo.