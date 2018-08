Su abogado en Colombia dijo a Univision Noticias que un hecho que ocurrió hace tantos años no debía tener ninguna relación con el proceso que su cliente afronta en Cartagena.

Campos no se sometió a un juicio en Estados Unidos. En el expediente no hay información que refleje que cooperó con la justicia ni detalles de un acuerdo con la fiscalía. Solo aparece una petición, no admitida por el juez, para que su pena fuese rebajada a un año.