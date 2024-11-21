Policía brasileña acusa al expresidente Jair Bolsonaro por presunto intento de golpe contra Lula en 2022

Video "Fuera Bolsonaro": miles de personas salen a las calles de Brasil para pedir la renuncia del presidente

La Policía Federal de Brasil acusó jueves al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por un supuesto intento de golpe de Estado para mantenerlo en el cargo tras su derrota electoral en las elecciones de 2022.

Bolsonaro, que gobernó el país entre 2019 y 2022, figura en una lista de implicados que según la policía federal deberían ser procesadas por "los crímenes de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal", según un comunicado de las autoridades.

La policía informó que concluyó una investigación en la que durante casi dos años recabó pruebas sobre la existencia de una "organización criminal que actuó de forma coordinada en 2022 en la tentativa de mantener al entonces presidente de la República en el poder", luego de que Bolsonaro perdiera las elecciones en octubre de ese año frente a Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió por tercera vez la jefatura de Estado en Brasil.

En la lista de la policía figuran también el exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, Walter Braga Netto, el exdirector de la agencia brasileña de inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem y otros estrechos colaboradores del ultraderechista, como el general de la reserva Augusto Heleno.

¿Cuál era el supuesto plan de Bolsonaro para dar un golpe de Estado?

Según la investigación, Bolsonaro discutió un plan golpista con miembros de su gobierno y de las fuerzas armadas incluso antes de perder la reelección frente a Lula. El informe final de la Policía Federal, que tiene más de 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema, que supervisa el caso.

El documento dice que los investigados "se estructuraron" en diferentes núcleos para llevar a cabo el golpe. Eran grupos con tareas como difundir mentiras, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas; ejecutar los planes golpistas y hasta incluía un plan de inteligencia.

Esta misma semana, las autoridades brasileñas detuvieron a cuatro militares y un agente de la Policía Federal acusados de idear un plan para el asesinato de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin, y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes.

El objetivo, según la investigación, era asesinar a Lula y Alckmin, y crear un "comité de crisis" integrado por militares afines a Bolsonaro. Los planes barajaban el envenenamiento como forma de acabar con la vida de la fórmula que ganó los comicios de 2022.

Uno de los arrestados en esa operación fue el general de la reserva Mario Fernandes, quien también figura en la lista de denunciados divulgada este jueves por la policía.

La respuesta de Bolsonaro ante el caso abierto en su contra

Entre las varias denuncias que ha enfrentado el exmandatario desde que dejó el poder, esta es la más grave para el expresidente de 69 años, que proclama su inocencia y se considera víctima de una "persecución".

Tras darse a conocer la noticia, Bolsonaro acusó este jueves al juez de la máxima corte de Brasil que investiga el caso de actuar fuera de "la ley".

"El magistrado Alexandre de Moraes dirige toda la investigación, ajusta los testimonios, detiene sin cargos, pesca pruebas y cuenta con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice", dijo el exmandatario de extrema derecha en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

En el comunicado, Bolsonaro dijo que la acusación ahora tendrá que ser analizada por la Procuraduría General de la República, ante la cual sí tendrá la oportunidad de defenderse.

"Tengo que ver qué dice esa acusación. Voy a estudiarla con el abogado. Pero eso obviamente pasará por la Procuraduría, en donde comienza la lucha. No puedo esperar nada de un equipo (de investigadores de la Policía Federal) que usa la creatividad para denunciarme", afirmó.

Será el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, quien se encargará ahora de analizar el informe policial y presentar o no ante el Supremo una denuncia formal contra los investigados.

Los hechos que intentaron detener la toma de posesión de Lula

Lula ganó por un estrecho margen las elecciones de octubre de 2022 ante Bolsonaro, el líder de la extrema derecha brasileña, que nunca reconoció su derrota.

A partir de ahí ocurrieron una serie de graves incidentes que intentaron impedir la investidura del dirigente progresista, lo que terminó ocurriendo el 1 de enero de 2023.

Hubo bloqueos de camioneros en carreteras, campamentos delante los cuarteles pidiendo una "intervención militar" y graves disturbios en Brasilia, incluyendo un intento de atentado con explosivos en un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia.

Una semana después de la investidura de Lula miles de activistas de extrema derecha invadieron y destrozaron las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia, a fin de incitar a los militares a salir a las calles para derrocar al líder progresista.

Durante ese año, Bolsonaro y sus allegados fueron objeto de diversas operaciones de búsqueda policiales. En una de ellas fue encontrado un borrador de decreto presidencial para anular el resultado de las elecciones de 2022 e intervenir el Tribunal Superior Electoral, órgano encargado de organizar los comicios.

Bolsonaro siempre ha negado esas acusaciones y se ha declarado un perseguido de la justicia.

