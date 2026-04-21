El Salvador

El Salvador inicia juicio masivo e histórico contra casi 500 líderes de la Mara Salvatrucha

Los acusados enfrentan cargos que abarcan homicidios, extorsiones y otros delitos graves, además de una acusación inédita de "rebelión", bajo el argumento de que la organización buscaba consolidar un poder paralelo al del Estado

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Por:N+ Univision
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Video Inicia en El Salvador un juicio masivo e histórico contra cientos de presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha

El Salvador abrió un proceso judicial sin precedentes contra 486 presuntos dirigentes de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos miembros de su cúpula, acusados de haber coordinado miles de delitos durante una década.

La Fiscalía sostiene que los imputados ordenaron más de 47 mil crímenes entre 2012 y 2022, entre ellos una ola de asesinatos que dejó decenas de víctimas en marzo de 2022 y que marcó un punto de quiebre en la política de seguridad del país.

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Este juicio colectivo representa la primera ocasión en que las autoridades llevan ante tribunales, de forma conjunta, a la estructura de mando de una pandilla.

Los acusados enfrentan cargos que abarcan homicidios, extorsiones y otros delitos graves, además de una acusación inédita de "rebelión", bajo el argumento de que la organización buscaba consolidar un poder paralelo al del Estado.

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El proceso judicial se desarrolla en el marco del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde 2022, el cual ha permitido detenciones masivas y modificaciones en el sistema legal.

Bajo esta estrategia, más de 91 mil personas han sido arrestadas y se han implementado mecanismos como juicios colectivos y el uso de jueces sin identidad pública.

Video Autoridades del condado Nassau arrestan a más de 40 presuntos pandilleros de la MS-13

Hay cuestionamientos por derechos humanos y debido proceso

El inicio del juicio masivo ha generado fuertes reacciones de organismos internacionales, que advierten sobre posibles violaciones a derechos fundamentales.

Instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han señalado que las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño podrían implicar detenciones arbitrarias, uso de pruebas poco sólidas y limitaciones al derecho de defensa.

Las críticas también apuntan a la forma en que se están llevando estos procesos, al considerar que los juicios masivos dificultan la evaluación individual de responsabilidades.

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A pesar de ello, el gobierno sostiene que su estrategia ha permitido debilitar significativamente a las pandillas y reducir los niveles de violencia en el país, lo que mantiene abierto el debate entre seguridad y garantías legales.

Video Siguen las denuncias sobre abusos físicos y torturas psicológicas en el CECOT: análisis
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