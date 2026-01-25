Noticias Cae rayo en protesta a favor de Bolsonaro y deja 30 heridos en Brasil Al menos 30 personas resultaron heridas tras la caída de un rayo en una protesta a favor del ex presidente Jair Bolsonaro.

Video Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado

Al menos 30 personas resultaron heridas por un rayo que cayó cerca de seguidores del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro cuando hacían una protesta en Brasilia este domingo, informaron los bomberos.

Miles de manifestantes se concentraron bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en apoyo a Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en un penal a las afueras de la capital brasileña.

El cuerpo de bomberos informó que atendió en el lugar a 72 personas tras el incidente.

De esas, 30 personas fueron trasladadas a dos hospitales cercanos.

"Ocho víctimas presentaban condiciones inestables", añadió.

El ex jefe de Estado fue declarado culpable en septiembre de conspiración para aferrarse al poder de forma "autoritaria" tras su derrota ante Lula en 2022.

Sus aliados en el Congreso, de mayoría conservadora, esperan el regreso de las labores legislativas en febrero para ratificar una ley que podría reducir ese periodo a poco más de dos años, a pesar del veto de Lula.

Con enormes paraguas o impermeables y camisetas de la selección brasileña, miles de sus seguidores desafiaron la tormenta cerca de la plaza de Cruzeiro, allí se concentraron tras una marcha promovida por el influencer y diputado bolsonarista Nikolas Ferreira.

Fueron de pronto sorprendidos por un destello y un estruendo, según un video difundido por medios locales y en redes sociales. Seguidamente, algunas víctimas eran cargadas por otros asistentes.

A pocos kilómetros de la protesta, las autoridades colocaron vallas frente al palacio presidencial de Planalto, informó su gabinete de seguridad.

El 8 de enero de 2023, ese edificio y otras sedes de poder fueron invadidas y saqueadas durante disturbios de simpatizantes de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro quiere prisión domiciliaria

De 70 años y con problemas de salud, Bolsonaro está recluido desde el 15 de enero en el centro penitenciario Papuda, en las afueras de Brasilia.

Aunque tiene una celda mayor y otras comodidades, sus abogados y familiares presionan para que le sea autorizada la prisión domiciliaria por motivos de salud.