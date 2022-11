Las incógnitas del caso de los 3 estadounidenses que murieron en un apartamento en México

Minutos después la pareja se comunicó a través de una videollamada por Facebook. Así confirmó que la situación era peor de lo que imaginaba. “Vi claramente que había estado llorando, vomitando. Ella estuvo vomitando mientras estábamos al teléfono. Me explicó que no podía controlar esa sensación que tenía. Que no podía sentir partes de su cuerpo y me dijo que algo no estaba bien. Me repitió: ‘siento que me drogaron’. Eso fue más o menos lo último que escuché de ella”, contó.