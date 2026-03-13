ÚLTIMA HORA
Cuba

¿Se levanta el bloqueo? Cuba confirma "conversaciones" con Estados Unidos

La administración Trump considera a Cuba una "amenaza excepcional", principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.

Video Conferencia Completa: Miguel Díaz-Canel confirma el inicio de conversaciones con Estados Unidos tras crisis energética

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes 13 de marzo de 2026 que "funcionarios cubanos han sostenido recientemente 'conversaciones' con representantes de Estados Unidos", en un contexto de fuerte tensión entre Washington y La Habana.

Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista (PCC, único) y ubicada a solo 90 millas de Estados Unidos. Según Washington, representa una "amenaza excepcional", principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos", señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del PCC y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, según imágenes difundidas por la televisión cubana.

Más información en breve.

