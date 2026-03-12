Cuba

Cuba anuncia la liberación de 51 presos políticos en las próximas semanas

El régimen de Cuba anunció que antes de Semana Santa liberará a 51 personas presas políticas a las que calificó como "personas sancionadas a privación de libertad".

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Régimen cubano anuncia liberación de 51 presos

Cuba anunció este jueves 12 de marzo la próxima liberación de 51 presos políticos en la víspera de Semana Santa; esto en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen castrista.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana informó que, tras la revisión de casos por parte del Vaticano, el Gobierno de Cuba decidió la liberación de 51 "personas sancionadas a privación de la libertad".

En momentos, más información...

