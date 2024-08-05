EEUU aclara que no reconoció aún a Edmundo González como presidente de Venezuela y pide una negociación para una transición democrática

Video ¿Por qué Maduro no presenta las actas electorales? Juan Guaidó dice que son la "evidencia de su fraude"

Estados Unidos aclaró este lunes que, si bien ha reconocido al abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, como el vencedor de las elecciones, todavía no lo reconoce como presidente del país, y pidió al chavismo y a la oposición que negocien una transición democrática.

"Todavía no estamos en ese punto (de reconocerlo como presidente). Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir", dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado.

PUBLICIDAD

Miller instó además al oficialismo y a la oposición a que "inicien discusiones para una transición pacífica de regreso a la democracia".

EEUU pide que el CNE publique las actas de las elecciones

El portavoz reiteró el llamado para que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que proclamó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio sin aportar evidencia alguna, publique de una vez las actas de votación con los resultados.

Miller subrayó que ha pasado ya una semana de las elecciones y que cualquier prueba que presente el CNE requerirá de "un escrutinio minucioso" debido al "potencial de alteración y manipulación tras ese período de tiempo".

"Si mira los recuentos que la oposición hizo públicos, está claro que incluso si todos los votos pendientes fueran a favor de Maduro, no sería suficiente para superar la ventaja que tenía Edmundo González", dijo Miller.

El CNE, acusado por la oposición de servir al chavismo, proclamó a Maduro como presidente reelecto con 52% de los votos frente al 43% del candidato opositor, González Urrutia.

Pero la oposición, liderada la política inhabilitada María Corina Machado, denuncia un fraude y ha publicado en un sitio web copias de las actas de votación que le dan una amplia victoria a González.

El CNE no ha divulgado resultados detallados de los comicios, a pesar de que lo exige la comunidad internacional y la propia ley venezolana.

EEUU dice que Edmundo González obtuvo "la mayoría de los votos"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció el 1 de agosto la victoria electoral de Edmundo González, al reconocer las actas de votación obtenidas por la plataforma mayoritaria opositora y que darían una victoria abrumadora a su candidato.

PUBLICIDAD

Los presidentes de los mayores países de izquierda de la región, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; y el de México, Andrés Manuel López Obrador, han sido más cautos y en un comunicado conjunto pidieron al CNE que haga públicas las actas y que haya una verificación de los resultados.

Mira también: