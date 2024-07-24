Edmundo González, el candidato de la oposición venezolana que potencia el liderazgo de María Corina Machado

Video ¿Quién es Edmundo González, el candidato de la oposición venezolana para enfrentar a Maduro en las urnas?

Aunque es sin dudas la principal protagonista de la campaña electoral en Venezuela, la opositora María Corina Machado ni siquiera es la candidata que se presenta contra el presidente Nicolás Maduro este domingo.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora venezolana, después de mucho tira y afloja, denuncias y negociaciones, concurre el domingo con Edmundo González, un exdiplomático septuagenario desconocido del gran público.

Y es que a Machado la inhabilitó la Contraloría para ejercer cargos públicos por 15 años, poco después de que anunciara su intención de participar en unas primarias que acabó ganando con 92.35% de los votos.

Pero eso y la persecución a todos los niveles a la que ha sido sometida, en lugar de detenerla más bien ha consolidado su liderazgo. Y aunque no pueda ser oficialmente la candidata, 'La dama de hierro' de Venezuela es la fuerza impulsora del movimiento que busca sacar a Maduro del poder.

El veto a su postulación, tras insistir mucho en ser la candidata, la llevó a nombrar inicialmente como sustituta a su tocaya Corina Yoris, una reconocida académica y profesora universitaria de 80 años, quien integró la comisión organizadora de las elecciones primarias de octubre de 2023, en las que Machado arrasó.

Sin embargo, Yoris tampoco pudo ser registrada como candidata. La PUD denunció que el Consejo Nacional Electoral había mantenido bloqueado el ingreso al sistema de postulaciones electrónicas a los representantes de las organizaciones políticas Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), las únicas habilitadas por la autoridad electoral para registrar candidatos por ese sector de la oposición.

De esta forma, tras varias denuncias, la presión de la comunidad internacional y negociaciones en el seno de la oposición, González terminó siendo inscrito como el candidato oficial de la oposición.

Edmundo González Urrutia: de "tapa" a "frasco"

Edmundo González era un abuelo tranquilo que jugaba con sus nietos en su terraza antes de que su vida diera un giro de 180 grados durante la campaña electoral este año. Fue postulado a última hora, tras la inhabilitación de Machado y el veto a otros posibles sustitutos.

"Nunca, nunca, nunca había pensado estar en esta posición", dijo a la AFP en abril el exdiplomático de 74 años. "Esta es mi contribución a la causa democrática... Yo hago esto con desprendimiento, como una contribución a la unidad", agregó.

Su postulación en principio era temporal, lo que se conoce en Venezuela como "candidato tapa" de la PUD, para traspasar el poder a Machado.

"Estaba en mi casa un sábado por la tarde cuando me llamaron para decirme" de "firmar una carta para el CNE", recordó en la entrevista. "Cuando escuché mi nombre dije: 'Pero aquí hay otra cosa distinta'. A mí me llamaron para firmar una carta y lo que estoy oyendo es un comunicado donde se está poniendo mi nombre como tapa para conservar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática".

"Lo que no sabían ellos era que esa 'tapa' se iba a convertir en frasco, y aquí estamos hoy en estas condiciones", dijo con una sonrisa.

Entonces era un desconocido para la mayoría, ahora es el popular "abuelo de la democracia", un hombre que presume de ser decente y pacífico, y que está haciendo llamados a la reconciliación.

Video Denuncian que el régimen de Maduro está cerrando negocios que brindan servicios a Edmundo González

¿Quién es Edmundo González

?

Nacido en La Victoria, una pequeña ciudad a unas 68 millas de Caracas donde en 1812 se desarrolló una de las batallas más heroicas de la guerra de independencia, Edmundo González Urrutia vivió y estudió allí hasta que se trasladó a la capital para comenzar la universidad.

Se graduó en Estudios Internacionales en la prestigiosa Universidad Central de Venezuela (UCV) para luego ingresar a la Cancillería.

En el despacho que tiene en su casa destaca un cartel con una frase en latín: 'Verba volant, scripta manent'.

"Trabajé con un embajador que me decía: 'Tú tienes que tener un logro más en la vida. Que todo que lo que hagas, todo lo escrito, queda, y las palabras vuelan'", explica sobre el significado de esa frase.

Hablar ante multitudes no se le da fácil. Suele leer sus discursos en un tono monótono y muy rara vez improvisa. Prefiere que las cámaras y los micrófonos apunten a Machado, desbordante de carisma y alma de la campaña que le traslada su capital político. Las encuestas de hecho lo dan ganador por amplia ventaja.

El analista José Toro Hardy lo describe a la AFP como "la antítesis del chavismo, del madurismo y del politiquero tradicional". "Es un hombre culto, honesto, familiar, sin dobleces y sin pizca de populismo", escribió Hardy.

Edmundo para todo el mundo

Autor y compilador de algunos libros sobre Venezuela y sus relaciones internacionales, en la biblioteca de González Urrutia destacan 'La anatomía del poder', de John Kenneth Galbraith, 'El choque de civilizaciones', de Samuel Huntington, y 'China', de Henry Kissinger.

Como diplomático, vivió en Bélgica y en Estados Unidos. Fue embajador en Argelia (1994-99) y en Argentina (1999-2002) y aunque residió muchos años fuera de Venezuela, insiste siempre en que conoce bien el país.

Delsa Solórzano, una de las responsables de la campaña opositora, lo considera "un hombre inteligente e íntegro".

En el otro bando, desde el poder, lo cuestionan por su edad, dificultades de movilidad y cierto temblor, en contraste con la relativa agilidad que conserva Maduro, de 61 años, que salta y baila en sus actos de campaña.

Edmundo González, sin embargo, ha sabido moderar el discurso opositor con llamados a la reconciliación y menciones a posibles amnistías en aras de una transición.

Su actitud y sus palabras le permiten ahora ser más que el simple "presta nombre" de Machado. El "abuelo de la resistencia" se asume como candidato pleno en consonancia con su lema de campaña: 'Edmundo para todo el mundo'.



Con información de AP y AFP.