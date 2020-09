Felipe Calderón reconoció que la guerra contra el narcotráfico era imposible de ganar, dice exministro británico

Este hallazgo contradice completamente las palabras de Calderón Hinojosa quien durante muchos años ha defendido su postura. En 2012, durante su discurso final de su mandato, precisó que México había “iniciado el camino hacia una vida llena de libertad y seguridad” . Además, en 2018, el exmandatario insistió en que no se arrepentía de su guerra militarizada.

A pesar de esto, el expresidente se desmarcó de toda culpa al dejar claro que dichos actos violentos comenzaron por el control de los territorios mexicanos entre los cárteles y “no por la acción del gobierno ”. Además, también culpó a los EEUU “por no hacer nada para detener el flujo de dinero, para detener el flujo de armas. En realidad, la paradoja es que incautamos como 106,000 pistolas y armas, y el 90% de ellas se vendieron legalmente en Estados Unidos”.



De acuerdo a Vice News, Calderón no negó los comentarios a Clegg y dejó claro que “no he propuesto abiertamente la legalización porque no estoy seguro”, por lo que había que actuar con responsabilidad y realizar “ estudios previos sobre las consecuencias sociales y económicas, algunas de las cuales podrían ser desastrosas para las sociedades”.