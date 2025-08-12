Cambiar Ciudad
Narcotráfico

México extradita a Estados Unidos a 26 narcotraficantes buscados por el gobierno de Trump

“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales... bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”, dice un comunicado de las autoridades mexicanas.

Univision
Video Departamento de Justicia no pedirá la pena de muerte para estos tres narcos mexicanos

México extraditó a Estados Unidos este martes a 26 narcotraficantes que estaban en prisiones de ese país y que eran requeridas por el gobierno de Donald Trump para enfrentar procesos criminales.

En un comunicado, las autoridades mexicanas indicaron que el acuerdo de extradición tuvo lugar luego de que el Departamento de Justicia se comprometiera a no solicitar la pena de muerte para los presos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron en un breve comunicado que las "26 personas eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública".

De acuerdo con las autoridades en México, los 26 acusados contaban con orden de extradición y fueron trasladados "bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales".

La FGR anunció que este miércoles el Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum dará una conferencia de prensa para ampliar los detalles de las extradiciones.

México busca acuerdos con EEUU mediante la extradición de narcotraficantes

Es la segunda vez desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca que México extradita a miembros de cárteles acusados de tráfico de drogas, asesinato y otros delitos en medio de la creciente presión del gobierno del republicano para frenar el flujo de drogas a través de la frontera entre ambos países.

En febrero, México entregó a las autoridades estadounidenses a 29 miembros de cárteles, incluido el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien estuvo detrás del asesinato de un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en 1985.

Las primeras extradiciones se realizaron días antes de que entraran en vigor aranceles del 25% sobre las importaciones mexicanas.

A finales del mes pasado, el presidente Trump habló con su homóloga mexicana y acordaron posponer los aranceles amenazados del 30% por otros 90 días para permitir que se entablen negociaciones.

Sheinbaum ha mostrado una mayor disposición a cooperar en materia de seguridad que su predecesor, siendo específicamente más agresiva en la persecución de los cárteles de México, pero ha trazado una línea clara en cuanto a la soberanía de México, rechazando sugerencias de Trump y otros sobre la intervención del ejército estadounidense.

El gobierno de Trump hizo que el desmantelamiento de los cárteles de droga fuera una de las prioridades claves de su gobierno, y designó al Cartel Jalisco Nueva Generación y a otros siete grupos de crimen organizado latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras.

