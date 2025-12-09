Frontera EEUU México ¿Visita México por Navidad? El gobierno de EEUU recomienda "no viajar" a seis estados por riesgo de delincuencia, terrorismo y secuestro Los viajes familiares a México por la venidera temporada navideña tienen alertas de seguridad de distinto nivel por parte del gobierno de EEUU, con seis estados con la recomendación directa de no viajar: Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero, por amenazas como terrorismo, delincuencia y secuestro.

Video Hijo de 'El Chapo' se declarará culpable de narcotráfico: ¿qué implicaciones tiene la decisión?

El gobierno de EEUU mantiene vigentes distintos niveles de advertencia para viajeros a México, con la recomendación directa de no desplazarse a seis estados por la ocurrencia y el riesgo de sufrir terrorismo, delincuencia o secuestro.

El Departamento de Estado indica en su página web que "en México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y atracos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades".

PUBLICIDAD

Y se advierte que el gobierno de EEUU "tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México. Sus funcionarios no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo", con el añadido de que "los servicios de emergencia son limitados o no están disponibles en zonas remotas o rurales".

Por estas razones, el Departamento de Estado recomienda "no viajar" a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. "Existe riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales", indica la alerta sobre estas regiones.

Para Colima se advierte que "la mayoría de los homicidios son asesinatos selectivos contra miembros de organizaciones criminales", pero que "los tiroteos entre grupos criminales han dejado heridos o muertos a transeúntes".

Y aclaran que "ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro".

Respecto a Guerrero, dice el Departamento de Estado que "en muchas zonas los grupos armados actúan independientemente del gobierno. Sus miembros mantienen retenes frecuentes y pueden ejercer violencia contra los viajeros". Y sobre Michoacán, indican que hay "delincuencia y violencia" generalizadas.

Sobre Tamaulipas hay una detallada serie de advertencias: "La actividad del crimen organizado es común a lo largo de la frontera norte. Incluye tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsión y agresión sexual".

Niveles de advertencia para viajeros, emitidos por el Departamento de Estado en agosto de 2025, con recomendación de "no viajar" a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Imagen Captura de pantalla/Departamento de Estado

"Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro por parte de grupos criminales", los que también "atacan autobuses públicos y privados, así como automóviles que circulan por Tamaulipas. Los delincuentes suelen secuestrar pasajeros para pedir rescate".

PUBLICIDAD

Hay "grupos criminales fuertemente armados" que "suelen patrullar el estado, especialmente en la región fronteriza entre Reynosa y Nuevo Laredo. Actúan sin temor a ser castigados en estas zonas, y las fuerzas del orden locales tienen una capacidad limitada para responder a la delincuencia", advierte el gobierno de EEUU.

Y en cuanto a Zacatecas, "los delitos violentos, la extorsión y la actividad de pandillas están muy extendidos".

Estados mexicanos para "reconsiderar el viaje" o tener "mayor precaución"

El Departamento de Estado incluye siete estados en la categoría de "reconsiderar viaje": Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Los delitos en estos estados también están relacionados con la actividad de pandillas y carteles.

En la categoría de "tener mayor precaución", figuran más de la mitad de los estados mexicanos, un total de 17, en las advertencias del Departamento de Estado: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Y en el nivel más bajo de seguridad, para "tomar precauciones normales", aparecen los estados de Campeche y Yucatán.

Estos niveles de advertencia están vigentes desde agosto de 2025.

El Consulado de EEUU en Monterrey emitió una alerta de seguridad a finales de noviembre, advirtiendo sobre " varios robos recientes en la carretera 85D, en Nuevo León, donde grupos armados obligaron a vehículos a apartarse y los asaltaron".

PUBLICIDAD

Delitos como estos han encendido las alertas entre empresarios y autoridades, por los crecientes robos a transporte de carga y asaltos a particulares mientras viajan por carreteras de México, lo que preocupa de ambos lados de la frontera.

Vea también: