Al menos 57 heridos tras la explosión en México de una pipa con más de 49,000 litros de gas

Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas por la fiscalía, dijo la alcaldesa de la ciudad.

Univision y Agencias
Video Un tren choca con un autobús en México y lo arrastra varios metros: al menos ocho personas murieron

Al menos 57 personas resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, tras la explosión de un camión que transportaba gas en Ciudad de México, informaron las autoridades.

El vehículo estalló cerca de las 2:20 pm (hora local) tras volcar en un puente de Iztapalapa, un popular barrio de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a numerosas personas que se encontraban cerca, dijo a los medios la alcaldesa Clara Brugada.

"No hay ningún fallecido hasta este momento", señaló Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, quien indicó que los heridos reciben atención en hospitales públicos de la zona.

El momento de la explosión quedó registrado en videos que se difundieron en redes sociales en los que se observa cómo, tras el vuelco del camión, comenzó a expandirse una espesa nube de gas debajo de un puente repleto de vehículos y de inmediato se inició un gran incendio.

Algunas personas, con sus cuerpos parcialmente quemados, comenzaron a correr para escapar de las llamas.

Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido. Las causas del incidente están siendo investigadas por la fiscalía, dijo Brugada.

El camión transportaba 49,500 litros de gas.

