Narcotráfico

Hallan seis cabezas humanas en una carretera de México

Las cabezas halladas en Tlaxcala corresponden a seis hombres, detalló la fiscalía en sus redes sociales. Las autoridades no identificaron a las víctimas.

Univision y AFP
Las autoridades mexicanas investigan el hallazgo de seis cabezas humanas abandonadas en una carretera que conecta a los estados de Puebla y Tlaxcala, informó la fiscalía local.

Las cabezas corresponden a seis hombres, detalló la institución en sus redes sociales, y anunció una investigación para identificar a los responsables del hecho.

Las autoridades no identificaron a las víctimas.

Según reportes de medios locales, en el sitio presuntamente se encontró una “narcomanta” que atribuye las decapitaciones a un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas.

Aunque en Puebla y Tlaxcala se ha detectado presencia de bandas dedicadas al trasiego de drogas y combustibles, ambos estados se mantenían ajenos a este tipo de hechos violentos.

Sin embargo, en los últimos meses se reportó el hallazgo de cadáveres en la zona limítrofe entre ambas regiones.

