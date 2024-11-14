Estrategia de "abrazos, no balazos" de AMLO contra el crimen, "no funcionó", afirma embajador de EEUU en México

Video Violencia en Sinaloa obliga a cancelar eventos masivos: han desaparecido 400 personas en los últimos meses

La estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador basada en el lema “abrazos, no balazos” contra el crimen “no funcionó”, sentenció el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, Salazar, quien en algún momento fue calificado por López Obrador como un “amigo”, ofreció un duro balance sobre las fallas de la estrategia de seguridad impulsada por López Obrador.

Las palabras de Salazar podrían interpretarse como un mensaje también dirigido al actual gobierno de Claudia Sheinbaum, una aliada de López Obrador quien ha ofrecido un enfoque similar al de su antecesor en el combate contra el crimen.

El gobierno de López Obrador concluyó con una cifra de asesinatos alarmante. De acuerdo con cifras oficiales, del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el poder, al 1 de octubre se registraron más de 190,000 homicidios, la mayoría vinculados al crimen organizado.

Las masacres, decapitaciones y choques violentos entre carteles han arreciado en las últimas semanas a nivel nacional, ya con Sheinbaum en la presidencia.

Embajador acusa a AMLO de rechazar millones de dólares en apoyo para la seguridad

En la rueda de prensa, Salazar criticó que López Obrador haya rechazado más de 30 millones de dólares ofrecidos por Estados Unidos como apoyo para la seguridad mexicana.

Dijo que el exmandatario rechazó la ayuda de Estados Unidos por “problemas ideológicos”.

“Queremos invertir como socios, como familia en México, pero se rechaza por problemas ideológicos o con otras explicaciones que, de veras, no tienen (fundamento en) la realidad de la inseguridad de México”, aseveró Salazar.

Dijo que la “coordinación” entre Estados Unidos y México falló en los últimos meses, ante la resistencia de López Obrador para aceptar la ayuda estadounidense.

“Esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones", declaró. “No quería que la inversión llegara a México para ayudar en la seguridad del pueblo mexicano”.

Dijo que la forma en la que actuó López Obrador “no es un buen ejemplo de cómo se tiene que trabajar”.

“México se merece vivir sin miedo”, dice embajador de EEUU

El diplomático sostuvo que si Sheinbaum busca tener éxito en la lucha de su gobierno contra el crimen, debe cambiar la retórica que imperó durante la administración de su antecesor.

Recomendó a la presidenta mejorar la relación con el gobierno de Estados Unidos y aceptar el apoyo estadounidense.

“Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no están basadas en la realidad”, dijo Salazar. “Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México”.

Sheinbaum responde que “no hay subordinación” de México a EEUU

Este jueves, ante las preguntas de la prensa sobre las declaraciones de Salazar, Sheinbaum dijo que México es “libre” y “soberano”.

Dijo que su gobierno busca la “coordinación” y no la “subordinación” hacia Estados Unidos.

Además Sheinbaum mostró imágenes y videos de Salazar hablando de la buena coordinación entre ambos países, para sugerir que el diplomático se contradice.

La presidenta dijo que sí existió coordinación entre el gobierno del anterior presidente y el de Biden.

"Y va a seguir habiendo", dijo. "Tiene que haber coordinación, diálogo de alto nivel".

Al ser cuestionada sobre si buscará un acercamiento con el embajador del gobierno saliente del demócrata Joe Biden, dijo que la Cancillería es la encargada de sostener esa comunicación.

Previamente, el miércoles la Cancillería mexicana emitió una nota diplomática en la que expresó un “extrañamiento” sobre los dichos del diplomático estadounidense.

Reforma judicial y Sinaloa tensaron la relación entre México y EEUU

En los últimos meses la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha entrado en un periodo de tensión por la reforma judicial que impulsó López Obrador y por la crisis de violencia en Sinaloa.

En agosto López Obrador dijo que la relación entre su gobierno y la embajada estadounidense había entrado en una “pausa” por las críticas que hizo Salazar a la propuesta de reforma -antes de que fuera aprobada-, cuyo eje central consiste en la elección de los jueces por voto popular.

La reforma fue aprobada por la mayoría del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso poco antes de que López Obrador entregara el poder a Sheinbaum, quien también respaldó los cambios a la Constitución.

Salazar dijo antes de la aprobación de la reforma que los cambios propuestos podrían poner en riesgo la relación comercial y la coordinación en materia de seguridad entre ambos países.

También alertó que la elección de jueces también abría la puerta a la injerencia del crimen organizado en los procesos de votación.

En la conferencia del miércoles, Salazar hizo alusión a la crisis de seguridad que experimenta el estado de Sinaloa.

“ Por muchos años se ha hablado que todo está bien en México, que todos tienen seguridad. Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, las muertes que se ven donde quiera”, expresó.

Fue precisamente la violencia en Sinaloa la que encendió el último choque entre el gobierno de López Obrador y el de Biden. López Obrador dijo que los hechos que llevaron al arresto en Estados Unidos de Ismael Zambada , alias ‘El Mayo”, cofundador del cartel de Sinaloa, detonaron una ola de muerte y violencia en ese estado.

Por eso el entonces presidente mexciano acusó al gobierno de Biden de ser “corresponsable” de la violencia en Sinaloa.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular Alejandro Gertz Manero fue propuesto para el cargo por López Obrador, ‘El Mayo’ fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y trasladado por la fuerza para su arresto en Estados Unidos.

En una carta difundida en agosto, ‘El Mayo’ había ofrecido la misma versión que después confirmó la FGR.

Tras el arresto de ‘El Mayo’, Sinaloa ha experimentado una ola de violencia por la lucha entre la facción del cartel leal a ‘El Mayo’ y la facción leal a los hijos de ‘El Chapo’, llamada ‘Los Chapitos’.

Según los abogados de Guzmán López y de su hermano Ovidio Guzmán López, ambos están en negociaciones con el Departamento de Justicia para obtener beneficios luego de que el primero entregó a ‘El Mayo’ a las autoridades estadounidenses.

