La reforma judicial en México genera temores en EEUU

El gobierno de Estados Unidos, instituciones financieras y empresas estadounidenses alertaron que la reforma judicial impulsada por el oficialismo en México representa un riesgo para las inversiones y la democracia en el país.

En un comunicado este jueves, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representan un “riesgo mayor” para la democracia mexicana.

El gobierno entrante de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, aliada de López Obrador, ha respaldado la reforma, cuyo eje central consiste en la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

Tanto Sheinbaum como López Obrador han reiterado que la reforma al sistema judicial busca erradicar la corrupción en el Poder Judicial.

El partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por López Obrador, asumirá el control del Congreso el 1 de septiembre y se alista para aprobar esa y otras reformas.

“Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, dijo Salazar.

La reforma ha sido rechazada por la mayoría de los jueces y magistrados en México. Esta semana el Poder Judicial declaró un paro de labores sin precedentes en rechazo a la reforma.

Morgan Stanley, Bank of America y empresas advierten riesgos por la reforma judicial

La financiera Morgan Stanley el martes anunció un ajuste a la baja en su portafolio de inversiones por los riesgos que presenta la reforma incluida en un paquete de iniciativas enviadas por López Obrador en febrero, denominado Plan C.

“Degradamos a México a infraponderación tras la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso, la cual creemos que presenta riesgos para la narrativa de inversión del País”, advirtió la financiera.

Un día después, un análisis de Bank of America también alertó por los posibles impactos negativos de la reforma a las inversiones en México.

“La reforma más preocupante y trascendente presentada en el Plan C de AMLO es la reforma constitucional para reformar el sistema judicial”, dice el análisis.

La institución subrayó que los próximos 90 días, cuando Morena asumirá la mayoría legislativa en septiembre y Sheinbaum asuma el poder el 1 de octubre, serán clave para el futuro de México.

La financiera Fitch Ratings también dijo en un análisis que las reformas constitucionales podrían resultar en efectos negativos a la calificación crediticia de México.

De acuerdo con reportes, un conjunto de 10 asociaciones empresariales enviaron una carta al Secretario de Estado, Anthony Blinken, para alertar sobre los peligros de la reforma judicial.

“Estamos profundamente preocupados de que las enmiendas constitucionales perjudiquen no sólo el atractivo de México como lugar para invertir y hacer negocios, sino también el potencial de América del Norte para mantener su competitividad”, dice la carta.

Las asociaciones además sostuvieron que los cambios constitucionales propuestos podrían “socavar” los acuerdos establecidos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Entre los firmantes de la carta aparecen la Asociación de Tecnología Médica Avanzada, el Consejo Americano de Química, la Asociación de Química, la Asociación Americana de Energía Limpia, y el Instituto Americano del Petróleo.

Las empresas no tienen de qué preocuparse, dice Sheinbaum

Cuestionada el miércoles por reporteros en una conferencia de prensa sobre la advertencia de Morgan Stanley, Sheinbaum dijo que las empresas no deben preocuparse por los cambios legislativos propuestos.

“No es correcto lo que están planteando, porque al revés, México se va a fortalecer, y al fortalecerse el Poder Judicial, México se fortalece como un Estado de Derecho”, dijo la presidenta electa.

Reiteró que los inversionistas no “deben tener ninguna preocupación” por la reforma judicial.

“México es soberano”, dijo. “Vamos a tener un mejor sistema de justicia. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos los inversionistas, saben los problemas de corrupción que hay ahí”.

Elección de jueces no resolverá la corrupción en el sistema judicial, responde embajador de EEUU

En su comunicado del jueves, Salazar reiteró los riesgos que percibe de aprobarse la reforma judicial.

“Comprendemos la importancia de la lucha de México contra la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni fortalecerá al Poder Judicial”, sostuvo Salazar en la declaración escrita.

Al sostener que Estados Unidos es respetuoso de la soberanía mexicana, dijo que llevar la elección de jueces a las urnas podría “hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos” busquen intervenir en esos comicios.

Dijo que la elección de jueces podría afectar la confianza de las empresas estadounidense en el marco legal mexicano, lo que pondría en riesgo "la histórica relación comercial" entre México y Estados Unidos.

