Qué se sabe del ataque armado en un bar de Querétaro, en México, que dejó 10 muertos y varios heridos

Video Identifican a las víctimas del tiroteo que dejó 10 muertos en Querétaro, México

Las autoridades de México siguen investigando el ataque armado ocurrido en un bar en el centro histórico de Querétaro, en México, el sábado por la noche, que dejó 10 muertos y 13 heridos.

El ataque ocurrió en el bar ‘Los Cantaritos’, ubicado en el centro de la ciudad, reconocida por su industria y turismo.

¿Cómo fue el ataque en el bar ‘Los Cantaritos’?

En videos que circulan en medios de comunicación y redes sociales del ataque al bar ‘Los Cantaritos’, se puede observar que al menos cuatro hombres armados bajaron de un auto estacionado con las puertas abiertas frente al bar e irrumpieron en el local.

Los hombres comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los comensales en varias mesas, se ve en uno de los videos, mientras que otro se muestra que en la terraza, los clientes huyeron o se tiraron al suelo para escapar de los disparos.

Una grabación adicional muestra a las personas gritando, tirándose al suelo y tratando de resguardarse, manchadas con la sangre de los heridos.

¿Quiénes son las víctimas del ataque en el bar de Querétaro?

Juan Luis Ferrusca Ortiz, jefe de seguridad pública de la ciudad, confirmó el ataque a través de un video publicado en redes sociales donde dijo que cerca de las 9:00 pm. recibieron una llamada al 911 tras registrarse los disparos en el bar.

Minutos después arribaron los servicios de emergencia y de acuerdo con Ferrusca 10 personas fallecieron en el lugar. Inicialmente el jefe se seguridad pública reportó 7 lesionados, pero la cifra aumentó a 13 el domingo. Dos de los heridos se encuentran en estado grave informaron las autoridades.

Pocas horas después del suceso comenzaron a darse a conocer las identidades de algunas de las víctimas, como Fátima Ramos, Arturo Velazco, Angie Ascensio, Berenice López, Jesús Arteaga, Carlos Gómez, Diego Tapia, Rodrigo García, Giovanni Arrellano, de acuerdo con información de nuestro reportero en México, Eduardo Meléndez.

¿Qué se sabe de los responsables del ataque a un bar en Querétaro?

De acuerdo con las autoridades locales, una persona fue arrestada por el ataque y los otros participantes ya fueron identificados.

Ferrusca explicó que identificaron a los delincuentes rastreando las placas del automóvil en el que huyeron los hombres armados, el cual fue abandonado fuera del bar e incendiado "por los presuntos responsables" del ataque, dijo.

Además, las autoridades locales informaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro ya abrió una investigación por los hechos.

¿Cómo han respondido las autoridades locales tras el ataque en un bar de Querétaro?

El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, aseguró este domingo que el ataque armado en el bar iba "dirigido a delincuentes".

"Hechos insólitos como el de ayer nos ponen en máxima alerta (...) el ataque dirigido a delincuentes, que es derivado de la violencia que se vive a nivel nacional, nos preocupa, nos indigna y nos duele", dijo Macías mediante un video publicado en redes sociales sin mencionar la investigación abierta tras los hechos por la FGE de Querétaro.

El alcalde señaló que su gobierno actuará con "toda decisión y firmeza", y llevará a cabo "inspecciones y, en su caso, clausuras, dirigidas a establecimientos". Además, Macías dijo que implementarán un programa de supervisión permanente en bares y lugares concurridos en toda la ciudad.

"Desplegaremos retenes vehiculares y operativos de revisión aleatorios y promoveremos la denuncia anónima", añadió.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, dijo que "habrá castigo para los responsables de este acto brutal" al tiempo que advirtió: "seguiremos blindando nuestras fronteras y manteniendo la seguridad de nuestro estado".

En un segundo mensaje, el domingo por la tarde, Kuri dijo: "en Querétaro no vamos a permitir contaminarnos de lo que está ocurriendo en otros partes del país, aquí pueden suceder cosas, pero siempre vamos a responder", aseguró.

El estado de Querétaro se había librado del clima de inseguridad que se vive en otros estados de México y su capital era considerada una de las ciudades más seguras del país.

En México, la espiral de violencia, en gran parte relacionada con el narcotráfico y las bandas criminales, ha causado más de 450,000 asesinatos desde 2006.

¿A qué se debe el aumento de la violencia en Querétaro?

Querétaro es un estado vecino a Guanajuato y en ese último, la violencia se ha recrudecido en los últimos meses debido a la disputa que mantienen por el territorio los grupos delictivos del Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Santa Rosa de Lima.

El experto en seguridad David Saucedo dijo a AFP que el modus operandi de la tragedia del sábado por la noche se asemeja a la violencia que se vive en Guanajuato, donde también se registran múltiples ataques a bares o restaurantes, ya sea para "cobrar la renta" (que es una extorsión de los grupos criminales a los propietarios), o "porque un grupo rival vende droga en estos lugares".

La violencia en México no ha disminuido desde la toma de posesión de la nueva presidenta de izquierda Claudia Sheinbaum el 1 de octubre.

La presidenta prometió este lunes el apoyo de las Fuerzas Armadas para trabajar en el caso.

