El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández sale de prisión: cómo un indulto contradice la lucha antinarco de Trump

Video Claves del caso de Juan Orlando Hernández, el narcopresidente hondureño que Trump dice que indultará

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández condenado en 2024 a 45 años de prisión por el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue liberado tras un indulto del presidente Donald Trump.

La liberación del exmandatario representa una contradicción en la llamada lucha contra los carteles de las drogas declarada por el actual gobierno y revive heridas que parecían cerradas en Honduras, indican analistas consultados por Univision Noticias.

En medio de un tenso periodo poselectoral que mantiene al país centroamericano atento al conteo de votos para definir al ganador de la contienda presidencial, la liberación de Hernández pareció remover el escenario político hondureño.

Pero, principalmente, el indulto de Trump envía un mensaje contradictorio al liberar a un exmandatario acusado de haber inundado Estados Unidos de cocaína y de haber recibido sobornos millonarios de parte del narcotráfico, dijo Robert Evan Ellis, profesor asociado investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del US War College.

“Aumenta la confusión sobre los objetivos declarados y las acciones debido a que para muchos en Honduras está comprobado que estuvo involucrado en el crimen organizado”, dijo Ellis sobre el indulto a Hernández, quien salióo de prisión en las últimas horas tras la firma del indulto.

Trump había anunciado antes de los comicios hondureños que planeaba indultar a Hernández y manifestó su apoyo al candidato del Partido Nacional, al que pertenecía Hernández antes de ser extraditado en 2022 a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

El mandatario republicano dijo que a Honduras no le iría bien si no ganaba Nasry ‘Tito’ Asfura, quien se encuentra actualmente en empate técnico con el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Indulto a Hernández revive “heridas” en Honduras

Graco Pérez, analista político hondureño, dijo que el indulto a Hernández revive “heridas” que en Honduras parecían cerradas luego de la condena de 45 años contra Hernández.

“Reabre una temática, unas heridas que creíamos que habíamos ya superado y nos pone nuevamente en el ojo del tema, de lucha contra el narco, que se supone en el gobierno en el poder”, dijo.

Pérez sostuvo que, aunque en Honduras actualmente Hernández no enfrenta cargos, si se declarara ganador a Nasralla, el futuro político del exmandatario en su país no sería positivo.

Pero si Asfura termina siendo el vencedor, dijo Pérez, entonces Hernández no tendría nada que temer en Honduras puesto que podría regresar en un contexto de un Partido Nacional fortalecido tanto en la presidencia como en el Congreso.

Sin embargo, eso está por verse ya que el conteo de votos aún continúa en medio de un cerrado resultado que podría inclinar la balanza para cualquiera de ambos lados, dijo el experto en relaciones internacionales.

Por su parte, el analista hondureño Lester Ramírez dijo que los mensajes de Trump antes de los comicios bien pudieron haber inclinado la balanza a favor de Asfura.

El experto en temas políticos dijo a Univision Noticias que aún está por verse si los mensajes de Trump influyeron para inclinar la balanza electoral a favor de Asfura.

Los hondureños pudieron haber optado por Asfura para evitar una confrontación de Estados Unidos con Honduras en un contexto en el cual los inmigrantes centroamericanos y de otras regiones enfrentan una escalada antiinmigramte en suelo estadounidense.

Los delitos de Hernández

La firma del indulto la estampó Trump el lunes por la noche. Hernández había sido condenado por tres cargos de conspiración para traficar cocaína y uso ilegal de armas de fuego. De acuerdo con el Departamento de Justicia , estuvo en el centro de una de las mayores conspiraciones de narcotráfico del mundo. De 2004 a 2022, siendo líder del Congreso hondureño y luego presidente del país en dos períodos, ayudó en el trasiego de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Cayó en desgracia siendo presidente cuando su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández, fue detenido en noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua por narcotráfico a "gran escala".

Tras ser arrestado en Honduras en febrero del 2022, se consideró víctima de una "venganza" de los capos extraditados por su gobierno a Estados Unidos. Muchos de ellos declararon en su contra en el juicio que enfrentó en Nueva York.

Adversarios políticos tildaban a Hernández de "dictador" y lo acusaban de haberse enriquecido en su gobierno.

También lo acusaron de haber violado la Constitución haciéndose reelegir en el segundo mandato, y de controlar los poderes del Estado para su propio beneficio. En particular, la justicia, que avaló su polémica candidatura, y el Tribunal Supremo Electoral, que proclamó su victoria a pesar de denuncias de fraude.

"Hernández se ha valido de una extensa trayectoria política en donde, aprovechando los distintos cargos públicos que ha ostentado, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala", aseguró en su momento la ONG Consejo Nacional Anticorrupción.

Hernández fue arrestado en su casa de Tegucigalpa, la capital hondureña, tres meses después de dejar el cargo en 2022 y extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.

Los fiscales estadounidenses acusaron a Hernández de trabajar con narcotraficantes ya en 2004, diciendo que aceptó millones de dólares en sobornos mientras ascendía de congresista rural a presidente del Congreso Nacional y luego al cargo más alto del país.

Hernández reconoció en su testimonio en el juicio que se pagó dinero del narcotráfico a prácticamente todos los partidos políticos de Honduras, pero él mismo negó haber aceptado sobornos.

Según indicó el diario The New York Times, "la promesa de Trump de perdonar a Hernández la semana pasada se produjo horas después de recibir una carta aduladora en la que Hernández se presentaba como víctima de "persecución política" por parte de la administración Biden-Harris, comparando su destino con el del presidente estadounidense".

