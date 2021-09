EEUU acelera su lucha anticorrupción en Centroamérica, pero algunos países frenan esos esfuerzos

"Hasta ahora no he escuchado nada más... imagino que entre la migración, Bukele y Ortega, está siendo difícil estructurar algo sostenible", dijo Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Honduras. "No tengo la sensación de que nada haya cambiado", agregó Eric Olson, director de políticas de la Fundación Internacional de Seattle, que promueve el estado de derecho y el buen gobierno en la región.