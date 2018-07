"Era la única salida": la arriesgada huida de 200 jóvenes de las balas de los paramilitares en Nicaragua

Los jóvenes de la zona, como ‘El Lobo’, están habituados a la laguna. El cono invertido de origen volcánico colinda con muchos barrios que encuentran en sus aguas sustento alimenticio: pequeños peces mojarras y guapotes, endémicos de estas aguas, cuyo consumo no es recomendado. La Laguna de Masaya está contaminada. En sus abruptas laderas hay basureros. Las aguas residuales que caen han erosionado la roca volcánica dando forma a cascadas fétidas. Pese a su atractivo visual, esta laguna no tiene actividad turística. En parte también por lo salvaje de sus formas. No posee costas y sus laderas cratéricas son tan empinadas, que descenderlas presenta un reto incluso para alpinistas profesionales. A lo largo de la historia, desde tiempos precolombinos, los habitantes de Masaya han tallado gradas en los bajaderos para facilitar el acceso vertical. Pero nadie ha trazado caminos horizontales en las escarpadas laderas. Es zona virgen e indómita.

"No podíamos ni ver donde pisábamos"

“Llegamos a un punto donde no había camino, solo unas grandes rocas. Solo estaba el agua. Varios no podíamos nadar y decidimos no arriesgarnos de esa forma. Escalamos las rocas, pero nos tomaba una hora avanzar apenas unos 50 metros”, narró ‘El Lobo’. “No podíamos si quiera ver dónde poner el pie por la oscuridad. Y era peligroso. Las rocas tenían como 20 metros en caída libre”.

“Yo no podía caminar más. Era cuestión de subir rocas, cruzar arroyos, bajar, subir. No es como una costa de una playa que vas caminando recto. Las piernas no me respondían”, recuerda ‘El Lobo’ casi al borde del llanto. “Le doy gracias a mis amigos, que son como mis hermanos, que trataron de hacer una camilla con ramas. Me decían que iban a cargar, y que no me iban a dejar morir allí. Me apoyaron diciéndome que tenia que subir para ver a mi hijo, y a mi abuela”.