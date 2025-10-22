Cambiar Ciudad
Narcotráfico

EEUU mata a dos personas en un nuevo ataque contra presuntas 'narcolanchas', ahora en aguas del Pacífico

El nuevo ataque implica la ampliación de las operaciones militares a las aguas del Pacífico.

Por:Univision
Video EEUU ataca otra supuesta 'narcolancha', esta vez en el Pacífico: revelan video del momento

El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que llevó a cabo otro ataque —el octavo en casi dos meses—, contra una embarcación que asegura transportaba drogas hacia Estados Unidos, dejando un saldo de muertos.

El secretario de Defensa Pete Hegseth dijo en redes sociales que el martes se lanzó un ataque contra una embarcación "operada por una organización designada como terrorista, implicada en narcotráfico en el Pacífico oriental", aunque no aportó pruebas.

Esto significa la ampliación de las operaciones militares a las aguas del Pacífico. Los siete ataques anteriores ocurrieron en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, lo que desató una escalada de tensiones militares y políticas entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración Trump.

Con las dos personas muertas informadas por Hegseth —a quienes llamó 'narcoterroristas'— aumentaron a al menos 34 los fallecimientos en los ataques de EEUU contra supuestos barcos del narcotráfico, lo que ha sido criticado por senadores, exmilitares estadounidenses, expertos y especialistas en derechos humanos de la ONU, estos últimos llamándolos 'ejecuciones extrajudiciales'.

El anuncio de Hegseth estuvo acompañado nuevamente por un video aéreo de seguridad, en el que se observa una lancha con lo que parecen varios paquetes envueltos, mientras viajan velozmente sobre las aguas. El bote repentinamente estalla y queda envuelto en llamas.

El secretario dijo que "no habrá lugar seguro en nuestro hemisferio" para los 'narcoterroristas", y comparó la situación con la guerra contra el terrorismo emprendida contra Al Qaeda hace dos décadas.

El presidente Donald Trump ha justificado los ataques afirmando que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con los carteles de la droga y confía en la misma autoridad legal utilizada por la administración del presidente George W. Bush cuando declaró la guerra contra el terrorismo después de los atentados del 11-S.

Controversias regionales por el despliegue militar en el Caribe

El gobierno de Trump aún no ha mostrado pruebas que evidencien que estas embarcaciones y sus ocupantes participaban en el tráfico de drogas.

La semana pasada uno de los ataques dejó por primera vez dos sobrevivientes, dos ciudadanos de Colombia y Ecuador, que tras haber sido detenidos en un buque de guerra de EEUU, fueron repatriados a sus países.

El ciudadano colombiano fue entregado a las autoridades de su país, que dijeron que sería procesado por la justicia, mientras que el ecuatoriano fue liberado, pues no había cometido delitos en Ecuador.

Los ataques y el despliegue militar de EEUU, con barcos de guerra, aviones bombarderos, cazas de batalla, buques anfibios y miles de soldados cerca de las costas venezolanas, han disparado las alarmas en el país caribeño, donde el régimen de Nicolás Maduro acusa a EEUU de dar pasos para una agresión militar.

Esto en el contexto en que la Casa Blanca señala a Maduro como el cabeza narcotraficante del llamado Cartel de los Soles, por lo que no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela y ofrece una recompensa de $50 millones por el líder venezolano.

A la controversia se sumó el fin de semana el presidente colombiano Gustavo Petro, quien aseguró que una de las personas muertas era un ciudadano colombiano "asesinado" en aguas de Colombia, lo que provocó un duro intercambio de acusaciones en redes sociales entre el mandatario colombiano y el presidente Donald Trump, quien lo llamó "líder del narcotráfico".

