Cuba

Cuba recibe apoyo de China con 80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz

China aprobó una ayuda a Cuba que incluye 80 millones de dólares en asistencia financiera y la donación de 60 mil toneladas de arroz en medio de las tensiones de la isla con Donald Trump.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Tensión entre EEUU y Cuba: Trump lanza advertencia al régimen de La Habana y esto debes saber

El presidente de China, Xi Jinping, aprobó un paquete de ayuda a Cuba que incluye 80 millones de dólares en asistencia financiera y un donativo de 60 mil toneladas de arroz, informó este martes la Presidencia de la isla.

“Recibió el Presidente @DiazCanelB al embajador de #China, Hua Xin. El diplomático informó sobre la entrega a la Isla de una asistencia financiera emergente valorada en 80 millones de dólares y un donativo de 60 000 toneladas de arroz”, escribió Presidencia Cuba en X.

PUBLICIDAD

Más sobre China

Guerra comercial: cómo China contraataca con las mismas estrategias de EEUU
5 mins

Guerra comercial: cómo China contraataca con las mismas estrategias de EEUU

Mundo
China exhibe su poderío militar en un gran desfile en Pekín, con Putin y Kim en primera fila
5 mins

China exhibe su poderío militar en un gran desfile en Pekín, con Putin y Kim en primera fila

Mundo
Xi recibe a sus "viejos amigos" Putin y Kim para un desfile militar con un guiño desafiante hacia Occidente
6 mins

Xi recibe a sus "viejos amigos" Putin y Kim para un desfile militar con un guiño desafiante hacia Occidente

Mundo
Cómo los rumores infundados sobre una catástrofe generan cancelaciones de viaje a Japón
5 mins

Cómo los rumores infundados sobre una catástrofe generan cancelaciones de viaje a Japón

Mundo
El poderoso frente que China busca crear con Latinoamérica en medio del “autoaislamiento” de EEUU
4 mins

El poderoso frente que China busca crear con Latinoamérica en medio del “autoaislamiento” de EEUU

Mundo
Cómo China se puede permitir desafiar a Trump y sus aranceles de hasta el 245%
4 mins

Cómo China se puede permitir desafiar a Trump y sus aranceles de hasta el 245%

Mundo
China desmiente que haya negociaciones con EEUU por los aranceles y pide su eliminación total
4 mins

China desmiente que haya negociaciones con EEUU por los aranceles y pide su eliminación total

Mundo
En la guerra comercial con EEUU, China parece tener más cartas ganadoras que Trump
9 mins

En la guerra comercial con EEUU, China parece tener más cartas ganadoras que Trump

Mundo
Nissan nombra a un mexicano como su nuevo CEO para intentar salvar la empresa
3 mins

Nissan nombra a un mexicano como su nuevo CEO para intentar salvar la empresa

Mundo
Cómo la competencia desleal china ha llevado a Honda y Nissan a hablar de una fusión
4 mins

Cómo la competencia desleal china ha llevado a Honda y Nissan a hablar de una fusión

Mundo

De acuerdo con la Presidencia, la ayuda forma parte del respaldo de China a la isla en un contexto marcado por dificultades económicas y escasez de alimentos, y se enmarca en la relación de cooperación bilateral entre ambos países.

Hasta el momento, no se han detallado los plazos ni los mecanismos específicos para la entrega de los recursos financieros y el cargamento de arroz.

El gobierno cubano agradeció el apoyo del país asiático, uno de sus principales aliados políticos y económicos, mientras continúa enfrentando una crisis prolongada caracterizada por problemas de abastecimiento, inflación y limitaciones energéticas, además de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump asegura que el régimen en Cuba "pende de un hilo"

Durante una entrevista con el programa de Hugh Hewitt, el presidente Donald Trump afirmó que el gobierno de Miguel Díaz-Canel atraviesa una situación crítica luego de la reciente detención de Nicolás Maduro.

El mandatario señaló que Cuba se había beneficiado de los recursos provenientes de Venezuela, los cuales ahora pretende redirigir para que favorezcan a empresas estadounidenses.

Relacionados:
CubaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX