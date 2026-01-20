Cuba Cuba recibe apoyo de China con 80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz China aprobó una ayuda a Cuba que incluye 80 millones de dólares en asistencia financiera y la donación de 60 mil toneladas de arroz en medio de las tensiones de la isla con Donald Trump.



El presidente de China, Xi Jinping, aprobó un paquete de ayuda a Cuba que incluye 80 millones de dólares en asistencia financiera y un donativo de 60 mil toneladas de arroz, informó este martes la Presidencia de la isla.

“Recibió el Presidente @DiazCanelB al embajador de #China, Hua Xin. El diplomático informó sobre la entrega a la Isla de una asistencia financiera emergente valorada en 80 millones de dólares y un donativo de 60 000 toneladas de arroz”, escribió Presidencia Cuba en X.

De acuerdo con la Presidencia, la ayuda forma parte del respaldo de China a la isla en un contexto marcado por dificultades económicas y escasez de alimentos, y se enmarca en la relación de cooperación bilateral entre ambos países.

Hasta el momento, no se han detallado los plazos ni los mecanismos específicos para la entrega de los recursos financieros y el cargamento de arroz.

El gobierno cubano agradeció el apoyo del país asiático, uno de sus principales aliados políticos y económicos, mientras continúa enfrentando una crisis prolongada caracterizada por problemas de abastecimiento, inflación y limitaciones energéticas, además de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump asegura que el régimen en Cuba "pende de un hilo"

Durante una entrevista con el programa de Hugh Hewitt, el presidente Donald Trump afirmó que el gobierno de Miguel Díaz-Canel atraviesa una situación crítica luego de la reciente detención de Nicolás Maduro.