El 'Diálogo Nacional' espera la respuesta de Ortega mientras EEUU pide elecciones adelantadas en Nicaragua

Un diálogo atropellado

El canciller Moncada alegó “trabas burocráticas” cuando fue cuestionado por no haber invitado a los organismos. Sin embargo, el secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, dijo a Univision Noticias “que no hay trabas” en lo absoluto por su parte y que el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense no ha tenido contacto con ellos desde el pasado viernes.

Violencia paramilitar sin limites

La violencia abyecta de los grupos paramilitares que operan al margen de la ley y en conjunto con los policías no conoce límites. Los paramilitares, que son asociados a la administración sandinista, quemaron el edificio en el que vivía la familia Pavón porque no permitieron que ubicaran en el tercer piso francotiradores para flanquear las barricadas levantadas en el barrio, según vecinos. El fuego consumió el inmueble con rapidez ya que en la primera planta funcionaba una fábrica de colchones.

Las pruebas abundan. El régimen de Daniel Ortega no puede fingir demencia, ni decir que no existen los paramilitares. ¡Operan en conjunto con la Policía! Otro video que lo demuestra. Es de hoy #SOSNicaragua pic.twitter.com/DTHHgUGAnk

Hartazgo en las calles

“El país está trancado; el país es adverso al Gobierno; hay ciudades que no están en manos del Gobierno, hay ciudades de las que la Policía Nacional ha tenido que irse, otras donde la Policía está asediada… no es una situación que muestre un estado de gobernabilidad, por lo que esta situación no puede durar mucho tiempo”, advirtió el ex vicepresidente Ramírez.