Desaparecidos, torturados y asesinados: grupos paramilitares siembran el caos en Nicaragua

Ante las denuncias de los ciudadanos, la institución policial emitió un comunicado en el que niegan la existencia de estos grupos. “La Policía Nacional no ha tenido, no tiene, ni tendrá fuerzas parapoliciales, y no ha actuado contra esos grupos delincuenciales por existir acuerdos en el Diálogo Nacional de mantener acuarteladas las fuerzas policiales, garantizando el desarrollo de marchas pacíficas en el territorio nacional y no hace presencia en los alrededores de los recintos universitarios”, afirmó la institución armada.