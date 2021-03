Detienen por abuso sexual a la pareja de Victoria Salazar, la salvadoreña muerta a manos de la policía en México

La salvadoreña Victoria Salazar, muerta el sábado a manos de la policía mexicana, era víctima de otro agresor: su pareja, un hombre mexicano del que no se ha revelado la identidad y que fue detenido este martes acusado de abuso sexual contra ella y una de sus dos hijas.

Denuncias previas y una hija en paradero desconocido

A la chica, adolescente, Salazar la llevó a un albergue para protegerla. Su otra hija aún no ha sido localizada y, según el mandatario, se baraja la hipótesis de que esté escondida por miedo al agresor.

La madre de Victoria, Rosibel Arriaza, explicó el lunes a periodistas salvadoreños que quedaban en orfandad dos adolescentes de 15 y 16 años de edad y que "supuestamente una niña ya está en custodia del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia)". La otra no, indicó, porque "siente temor de la policía" y "piensa que la policía le puede hacer algo", según recoge la Agencia Efe.

El coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, explicó al diario salvadoreño El Mundo que las dos hijas de Salazar no están registradas como refugiadas, pero que una de ellas, bajo custodia de la Procuraduría de la Niñez en el país azteca, ya solicitó ese estatus. No supo explicar por qué la migrante no había pedido esta visa humanitaria, que ella tenía desde 2018, también para las menores.