Asesinato de Valeria Márquez: amigos y familiares serán entrevistados por la fiscalía, que no ha hablado de posibles sospechosos

Video Cronología del caso de Valeria Márquez, la influencer asesinada durante una transmisión en vivo

Familiares y amigos de la asesinada ‘influencer’ mexicana Valeria Márquez serán entrevistados por la fiscalía estatal de Jalisco, que continúa su investigación sin dar detalles de algún posible o posibles sospechosos en el crimen perpetrado mientras la joven transmitía en vivo por TikTok.

De acuerdo con el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, todas las personas involucradas directa o indirectamente con la víctima están siendo consideradas en las entrevistas, incluyendo amistades, familiares, conocidos y posibles parejas sentimentales.

"Estamos en la parte de la investigación tratando de identificar y dividir las líneas de investigación, y desde luego, en este caso están incluidas las amigas y familiares. Es lo más cercano a la persona, a la víctima, para poder determinar por dónde ir en la investigación", dijo el fiscal este viernes.

Márquez fue asesinada el 13 de mayo a tiros durante una transmisión en vivo en TikTok, aparentemente fue baleada por un sicario. La mujer había expresado temor antes de ser asesinada, informó el jueves la fiscalía estatal.

Denis Rodríguez, vocero de la fiscalía del estado de Jalisco, proporcionó nuevos detalles sobre el asesinato, pero afirmó que se sigue investigando el homicidio de la modelo e ‘influencer’ de belleza con más de 113,000 seguidores.

En medio en una ola de conjeturas que no han sido abordadas oficialmente por las autoridades, la fiscalía dijo el jueves en un comunicado que “no existe hasta este momento en la carpeta de investigación algún señalamiento contra un personaje en particular”.

Así ocurrió el asesinato de Valeria Márquez en Jalisco

El vocero de la fiscalía contó que la tarde del martes, horas antes del tiroteo, un hombre enmascarado que se hizo pasar por un repartidor llegó al salón de belleza en las afueras de Guadalajara, capital de Jalisco, acompañado de otro hombre que iba en motocicleta.

Según una mujer que estaba en el salón, los hombres dijeron que tenían un regalo “muy costoso” para Márquez que debían entregar en persona. Cuando Márquez llegó y escuchó que la buscaban, expresó su miedo en su transmisión en vivo.

“A lo mejor me iban a matar”, señaló en el vídeo, minutos antes de ser asesinada. ”¿Me iban a levantar (secuestrar) o qué? Me quedé preocupada”.

Cuando los hombres regresaron, preguntaron si era Márquez la que estaba ahora en la peluquería, algo que llevó a los fiscales a creer que los hombres eran asesinos a sueldo, dijo Rodríguez.

“El agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no le conocía. Con ello podría deducirse sin ser concluyente, podría deducirse que es una persona a sueldo”, dijo. “Pero evidentemente es alguien que va con una encomienda”.

A Márquez le entregaron un peluche y una bolsa de la cadena Starbucks mientras estaba en la transmisión en directo y poco después le dispararon en la cabeza y cerca del estómago. TikTok cerró la cuenta de la ‘influencer’.

"No hay evidencia" de que Márquez tuviera relación con el crimen organizado: fiscalía

Sin bien aún no está claro quién está detrás del asesinato, la región está controlada por uno de los carteles más poderosos de México, el Cartel Jalisco Nueva Generación, y Rodríguez señaló que los asesinatos cometidos por personas que van en motocicleta, a menudo conocidos como sicarios, se han convertido en algo habitual.

Rodríguez agregó que las autoridades también investigan si el caso está relacionado con el asesinato de un exdiputado ocurrido horas antes en la misma zona de Guadalajara, también perpetrado por dos hombres en una motocicleta.

La violencia de género es una problemática latente en México: 70% de las mujeres de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según ONU Mujeres. Además, si se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.

