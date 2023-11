Demandas del gobierno mexicano contra industria de las armas chocan con una ley por la que votó a favor el embajador de EEUU en México

En octubre de 2022 el gobierno de México acusó civilmente a cinco tiendas de armas de Arizona. El escrito sostuvo que el estado fronterizo es el epicentro de la compra de armamentos de los carteles. Las armerías demandadas son: Diamondback Shooting Sports, Inc.; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC, The Hub; Ammo A-Z, LLC y Sprague’s Sports, Inc.