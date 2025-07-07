Hallan muertas a tres hermanas menores en Sonora: estaban abrazadas. Su madre también fue asesinada

Video Crece la presencia de militares en fronteras de Nuevo México y Texas: evitarán cruce de inmigrantes

Tres niñas pequeñas y su madre fueron asesinadas este fin de semana en Sonora, México, y sus cuerpos fueran encontrados en una carretera con “signos de violencia”.

El hallazgo de los cuerpos de las niñas fue reportado a las autoridades por la asociación ‘Buscadoras por la paz Sonora’, un grupo de mujeres que ayuda a personas que tienen un familiar desaparecido.

“En todos los años que tengo de búsqueda nunca había visto tanta crueldad. Tres niñas hermanas ejecutadas. ¿Qué pudieron haber hecho?”, dijo una representante del grupo en una transmisión de Facebook.

“Es una imagen muy fuerte, muy dolorosa, estaban las tres con pijamas. Tenían signos de violencia”, agregó la representante. “Las dos mayores envolvían con sus brazos a la más pequeña”.

Las autoridades locales ya detuvieron a un hombre sospechoso del crimen, que presuntamente era pareja de la mujer.

La fiscalía general de justicia del estado informó este domingo que el hombre se dedicaba a la distribución de drogas y que está vinculado con una organización criminal que opera en la capital del estado. Las autoridades no revelaron la identidad del sospechoso.

Los cuerpos de las niñas y la madre fueron encontrados en distintos puntos de la carretera

La fiscalía informó en un comunicado que el día 5 de julio hallaron los cuerpos sin vida de las tres menores abandonados a un lado de la carretera.

Mientras que el cuerpo de una mujer fue localizado un día antes, a pocos kilómetros de ahí, y tras varias pruebas e investigaciones pudieron comprobar que se trataba de la madre de las tres niñas.

Los cuerpos fueron identificados por los familiares de las víctimas ante el Ministerio Público, sin embargo, la fiscalía no reveló las identidades. Solamente indicó que la madre tenía 28 años de edad, una de las niñas tenía 9 años y las otras dos eran gemelas, de 11 años de edad.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condena el

feminicidio y triple infanticidio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este lunes los asesinatos.

“Siempre vamos a condenar cualquier feminicidio y obviamente violencia contra niñas y niños”, dijo.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo en redes sociales: “Como padre y abuelo lamento profundamente el asesinato de tres niñas y su madre en Hermosillo. Las palabras deben de ir siempre acompañadas de acciones. El responsable de este hecho ya fue detenido”, escribió.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes celebró la pronta captura del principal sospechoso.

“Es imperativo que los actos de violencia contra nuestra niñez sean sancionados con todo el peso de la ley, y que la investigación avance con celeridad y transparencia”, dice un comunicado.

“Ni una muerte más; exigimos justicia para estas tres pequeñas y para todas las niñas, niños y adolescentes en riesgo”.

