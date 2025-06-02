La baja participación en la elección judicial abre en México una etapa de incertidumbre

México votó el domingo teóricamente para mejorar su justicia pero la escasa participación en estas primeras elecciones judiciales suponen el más reciente cuestionamiento de un proceso de reforma del Poder Judicial que tenía en la votación de jueces su punto básico pero que ha estado desde el principio lleno de críticas, denuncias e irregularidades. El resultado: mucha incertidumbre dentro y fuera del país.

El Instituto Nacional Electoral anunció cerca de la medianoche que la estimación de participación estaba en torno al 13 % de los 100 millones de mexicanos llamados a las urnas. Pero habrá que esperar días hasta saber cuántos votos nulos hubo, si los principales tribunales —la Suprema Corte o el nuevo Tribunal Disciplinario— quedan en manos de afines al oficialista Morena, o si se hicieron con un puesto algunos polémicos candidatos que iban desde abogados de narcotraficantes a personas con antecedentes penales.

Una buena parte de mexicanos desistió de elegir 2,600 cargos entre más de 7,000 candidatos. Algunos votantes hicieron su mejor esfuerzo para informarse; otros participaron en protestas denunciando que todo este proceso era una farsa y los menos optaron por el mal menor: ir a las urnas.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, arremetió el mismo domingo contra las críticas. “Cualquiera que diga que hay autoritarismo en México está mintiendo”, señaló. “Se hará realidad el verdadero Estado de derecho”.

Quizás para intentar disuadir las dudas que planteaba el complicado conteo de boletas, que durará más de una semana, el INE optó divulgar en tiempo real y a través de YouTube imágenes del desarrollo del mismo.

Después de difundirse las bajas cifras de participación, la mandataria calificó la elección de "todo un éxito" y aseguró que se trató de un proceso “transparente”, con candidatos seleccionados por “comisiones profesionales”, con campañas "austeras" y un voto libre.

“México es el país más democrático del mundo”, sentenció.

La preocupación para la relación con EEUU de la elección judicial en México

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

“Esto es una burla”, dijo Octavio Arellano, un consultor de 67 años que sí voto pero sólo por los tribunales más importantes e invalidó las boletas del resto como una “manera de protestar”. “Hay cosas perfectibles pero es un ejercicio digno”, indicó la psicóloga Ariadna Martínez antes de votar.

Durante la jornada de votación también hubo protestas contra el proceso. (AP Photo/Fernando Llano) Imagen Fernando Llano/AP



En cualquiera de los casos la perspectiva no es esperanzadora. Hay académicos que coinciden en que estas elecciones son “un intento por controlar el Poder Judicial", siendo éste "un contrapeso que existe en cualquier democracia”, resumió Laurence Patín, del Observatorio de la Justicia del Tecnológico de Monterrey.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección "puede complicar" estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del estadounidense Donald Trump a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en "peligro intereses económicos y de seguridad" bilaterales.

Los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) tienen previsto dar un informe preliminar el martes sobre las votaciones y, según dijo Heraldo Muñoz, jefe del equipo, tendrán muy presente principios como “la independencia del poder judicial, la separación entre los distintos poderes, el acceso a la justicia y la democracia constitucional” que son los que podrían verse afectados.

Las dudas de la legitimidad de la elección judicial mexicana

Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos.

El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y también Sheinbaum acusaron a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90% y de nepotismo.

"No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo", dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza.

"Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil" defenderla, advierte este doctor en Filosofía del Derecho.

El Poder Judicial en México: un problema complejo

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30,000 homicidios y hay más de 120,000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico.

Garza opina que se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías —desbordadas de expedientes— y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la ONG Defensorxs identificó una veintena de candidatos "riesgosos".

Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el El Chapo fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad.

Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.



Con información de AP y AFP.

