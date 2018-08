MANAGUA, Nicaragua-. Jessenia Maldonado pasó 23 días sumida en la incertidumbre sin saber si su papá estaba vivo o muerto. Paramilitares encapuchados secuestraron a este hombre de 64 años el pasado 2 de agosto. Desde ese día, su hija lo buscó en estaciones policiales, hospitales, morgues, y hasta en el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua , pero no lo encontró.

“Diario íbamos a las celdas de El Chipote a ver si mi papá estaba en la lista de detenidos. Pero los policías decían que no. ¡Adónde no fuimos a preguntar por él! Incluso hasta al Estado Mayor militar, pero allí tampoco tenían información sobre su paradero”, relató Jessenia Maldonado a Univision Noticias.

La joven no tuvo respuestas hasta que el viernes 24 de agosto que vio a su padre en los medios controlados por el gobierno de Daniel Ortega , con la barba larga y la mirada absorta, presentado como “cabecilla” de una agrupación “terrorista”.

Ortega apresa a “mano derecha” de su hermano Camilo

“Estas detenciones se le pueden convertir en un bumerán a Ortega. Carlos Brenes disfruta de enorme respeto entre militares, militares en retiro y militantes sandinistas”, advirtió Dora María Téllez, historiadora y exguerrillera sandinista. “Esta no es una causa contra Tomás Maldonado. Es una causa contra los exmilitares que se han rebelado a la dictadura de Daniel Ortega ”, comentó a Univision Noticias.



Uno de los exoficiales del Ministerio del Interior y ahora perseguido por Ortega es Leonel Rojas. Fue combatiente sandinista, perdió a su hermano en la guerra, trabajó en el área de inteligencia del Ministerio y en 2008 resultó electo vicealcalde de Jinotepe bajo la casilla electoral tutelada por Daniel Ortega. Quebró con el partido sandinista al no poder ejercer su autonomía y desde entonces comenzó a ser perseguido. Tras los sucesos de los últimos cuatro meses, Rojas también se exilió. Esa es la razón por la que no ha sido apresado. “Sigo con vida aún”, expresó a Univision Noticias desde una ubicación que prefiere no revelar.