america latina El director de la CIA, John Ratcliffe, se reúne con el ministro del Interior cubano en La Habana Estados Unidos pidió que se recibiera en la isla a una delegación presidida por el director de la CIA. El gobierno cubano aprobó la realización de la visita en la que han participado representantes del Ministerio de Interior "en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones"





Video Histórico acercamiento en La Habana: Director de la CIA se reúne con el Ministro del Interior de Cuba

La delegación estadounidense encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó hoy en La Habana . Fueron recibidos por el Ministerio del Interior cubano. La reunión se produce en plena crisis energética con constantes apagones de luz en la isla y en un momento de tensión política creciente con Estados Unidos.

El gobierno cubano confirmaba en esta publicación la celebración de la junta. “ Tras la solicitud presentada por el gobierno estadounidense de que se recibiera en La Habana a una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección Revolucionaria aprobó la realización de esta visita y la reunión con su homólogo del Ministerio del Interior”, reza el comunicado.

🇨🇺| A partir de la solicitud presentada por el gobierno de EE.UU. de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita.https://t.co/Hsie0kd0Ng — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 14, 2026



El diario Granma reconocía en su publicación que el encuentro se producía hoy jueves 14 de mayo "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales" pero que se da "en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual".

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Así mismo, se felicitan de que "los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos con la delegación estadounidense, permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo".

Cuba, en la lista de países que patrocinan el terrorismo

En el comunicado, las autoridades cubanas subrayan que el país no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. Éste habría sido uno de los puntos clave a tratar en el encuentro. Recordemos que, luego de llegar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump revocó la decisión de Biden y volvió a incluir a la isla en ese listado de estados patrocinadores del terrorismo.

Desde el comunicado publicado en el diario Granma, las autoridades cubanas argumentan que "durante el encuentro se pudo constatar la consistencia y congruencia en la histórica posición de nuestro país con la actuación del gobierno cubano y sus autoridades competentes, en el enfrentamiento y la condena de manera inequívoca al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones".

Insistieron en defender que Cuba "no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación".

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Posibles pasos en la cooperación bilateral

Según el gobierno cubano, durante la reunión quedó patente "el interés de ambas partes en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".

El encuentro se produce luego de unas polémicas declaraciones cruzadas entre Marco Rubio y el gobierno cubano por el ofrecimiento de ayuda humanitaria del que el gobierno de Díaz- Canel desconfiaba. Ahora, el presidente cubano reconoce en un comunicado en redes sociales que la isla está sumida en una grave crisis humanitaria y se muestra abierto a recibirla "si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda".

La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE.UU, es amplia y constructiva. Cualquier donante puede dar fe de esa realidad.



Si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 14, 2026

En ese mismo comunciado añade que Washington " no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba, por muy inconsecuente y paradójico que resulte el ofrecimiento a un pueblo que, de modo sistemático y despiadado, el propio gobierno estadounidense castiga colectivamente".

Especifica que las prioridades son: combustibles, alimentos y medicinas. Máxime, con la crisis energética en la que están sumidos tras dejar de recibir el combustible de Venezuela. Y añaden una condena al bloqueo: "podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida".