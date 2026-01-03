Nicolás Maduro Maduró trató de esconderse en un lugar protegido con acero: lo que sabemos de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores dormían en una mansión en Caracas cuando fue capturados por fuerzas especiales de EEUU esta madrugada en una incursión militar. El presidente Trump dijo que el líder venezolano trató de llegar a un “lugar seguro” de la casa construido de acero, pero pudo.

El líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, dormían en su residencia en Caracas cuando un comando militar estadunidense los sorprendió para capturarlos durante la madrugada de este sábado. Estos son los detalles que se conocen por ahora de ese operativo en el que, de acuerdo con el presidente Donald Trump, se actuó "con poder, precisión y confianza".

Las fuerzas especiales irrumpieron a la 1:01 am (hora local) de este sábado en la casa de Maduro. Llegaron en helicópteros que volaron a baja altura, protegidos por ataques con misiles que neutralizaron a la fuerza aérea venezolana. El líder y su esposa se encontraban en una “fortaleza” protegida con puertas metálicas y que incluso contaba con un “lugar seguro” construido de acero sólido. Maduro intentó llegar a esa zona de la casa, pero los militares que iban por él lograron pasar los otros filtros “demasiado rápido” y se lo impidieron, según relató Trump en una entrevista con Fox News.

“Nos preparábamos con una gran explosión y todo para atravesar ese acero, pero no fue necesario. Él no llegó a esa zona de la casa”, narró Trump, quien vio el operativo en tiempo real desde un cuarto en su residencia de Mar-a-Lago, en el sur de Florida. El mandatario dio la orden de ejecutar la misión a las 10:56 pm, acompañada de un mensaje de "buena suerte".

Una vez que los militares se aproximaron a Maduro y su esposa, ambos se rindieron, informó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, en una conferencia en Mar-a-Lago. "Anoche, el tiempo mejoró lo suficiente, abriendo un camino por el que solo los pilotos más experimentados del mundo podían transitar", dijo Caine.

Uno de los helicópteros que transortaba a los soldados fue alcanzado por las balas de las fuerzas venezolanas que protegían a Maduro, pero pudo volver a un buque en el Caribe, señaló Caine.

Un operativo con más de 150 aeronaves

Mientras el operativo se llevaba a cabo, una flotilla de más de 150 aeronaves de las Fuerzas Armadas de EEUU, incluyendo helicópteros y aviones de combate, bombardearon objetivos militares en distintas ciudades venezolanas.

“Todos los misiles dieron en el blanco”, aseguró Trump en la entrevista con Fox News y subrayó que el operativo resultó con “unos heridos” del lado estadounidense.

El gobierno de EEUU llevaba meses diseñando esta misión, en la cual participaron la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia Nacional de Segurida (NSA) y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA). Se hizo trabajo de inteligencia en el que sabían la rutina precisa de Maduro: dónde dormía, a dónde viajaba y qué lugares frecuentaba.

Eligieron este 3 de enero para llevar a cabo las capturas, considerando que maximizarían el factor sorpresa y minizarían los riesgos, dijo general Caine, que la calificó como una "operación sin precedentes" y "meticulosamente planeada".

“El equipó hizo un trabajo increíble, ellos entrenaron y practicaron como no se ha visto. Me dijo gente del Ejército que ningún otro país del planeta puede hacer una maniobra de ese tipo”, señaló Trump a Fox News. “Si hubieran visto la rapidez, la violencia, un término que ellos usan. Hicieron un trabajo increíble”.

Maduro y su esposa fueron transportados en helicóptero al buque de guerra USS Iwo Jima de la Armada de EEUU, que se dirigía a Nueva York, donde hay una causa penal por narcotráfico en su contra.

Trump calificó el operativo de “extremadamente complejo” y dijo, en una conferencia en Mar-a-Lago, que las fuerzas velezonadas fueron "sobrepasas por completo y muy rápido incapacitadas".

Se desconoce si habría más acciones por delante. Trump señaló en la conferencia que, de momento, EEUU se hará cargo de Venezuela mientras sucede una "transición apropiada".

El ataque en sí duró menos de 30 minutos, y las explosiones —al menos siete— hicieron que muchos salieran corriendo a las calles. Otros recurrieron a las redes sociales, donde dijeron haberlas visto y oído. Algunos civiles venezolanos y miembros del ejército murieron, según la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, sin dar un número.

Los cargos contra Nicolás Maduro

Maduro enfrenta en el Distrito Sur de Nueva York cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra EEUU.

La fiscal general de EEUU Pam Bondi dijo que Maduro y su esposa enfrentarían cargos en Nueva York. Bondi prometió en una publicación en redes sociales que la pareja “pronto enfrentará toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Maduro y otros funcionarios venezolanos fueron acusados en 2020 de conspiración para cometer “narcoterrorismo”, pero no se sabía previamente que su esposa había sido acusada.

El líder venezolano apareció por última vez en la televisora estatal el viernes, durante una reunión con una delegación de funcionarios chinos en Caracas.