La “sutileza” de Sheinbaum para marcar distancia de AMLO a un año de gobierno (entre presiones de Trump)

Video Sheinbaum presenta su primer informe de gobierno: habló de seguridad y aranceles, entre otros temas

Las políticas de Andrés Manuel López Obrador siguen marcando la línea, para bien o para mal, del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien cumple un año desde que se convirtió en la primera mujer en la presidencia de México.

Eso, en mayor o menor medida, le ha traído consecuencias directas a la gestión de la Sheinbaum en materia de política interior, exterior, seguridad y comercial.

PUBLICIDAD

Las consecuencias, de acuerdo con analistas, han sido positivas y negativas, puesto que durante la gestión de López Obrador el gobierno buscó reconfigurar muchos aspectos del Estados mexicano a través de reformas y decretos que en algunos casos terminaron por provocar el colapso de ciertos sectores.

En otros, como el combate a la pobreza a través de programas sociales, tuvo un resultado positivo. De acuerdo con indicadores oficiales, la pobreza se redujo en casi 15%, lo que significa que millones de mexicanos mejoraron sus condiciones económicas.

Pero las políticas de López Obrador en materia de seguridad son las que ahora le cobran una factura más alta a Sheinbaum, no sólo a nivel interno sino a nivel externo.

Expertos y analistas coinciden en que la estrategia de no confrontación que él resumía con el eslogan “abrazos, no balazos” ocasionó una expansión criminal, por la cual la presidenta ahora ha tenido que responder.

La crítica más dura -y probablemente la que más consecuencias acarrea para Sheinbaum ahora- ha provenido de Donald Trump, quien poco después de retomar la presidencia acusó a México de mantener una “alianza intolerable” con el narco.

Basándose en esa acusación, Trump ha impuesto aranceles a todas las importaciones mexicanas que no son protegidas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

También ha buscado que México acepte un despliegue militar estadounidense para, según el estadounidense, combatir a los carteles de la droga y acabar con ellos de una vez por todas.

PUBLICIDAD

Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre del año pasado, de forma reiterada ha rechazado la propuesta de su homólogo estadounidense alegando que una acción así atentaría contra la soberanía mexicana.

La administración de Sheinbaum bajo la lupa de Trump (por lo que hizo AMLO)

En el discurso, Sheinbaum, quien debe su carrera política en gran medida a López Obrador, ha rechazado las críticas hacia la política de seguridad de su antecesor.

Pero en la práctica, presionada por el gobierno de Donald Trump, la administración de Sheinbaum se ha enfocado en el desmantelamiento de laboratorios donde se produce fentanilo y otras drogas sintéticas, y en el arresto de cientos de criminales y la incautación de toneladas de droga.

“López Obrador toma la decisión, y es gravísima, de no perseguir a los criminales, es decir, claudica en la que me parece es la principal responsabilidad de un Estado, que es velar por la seguridad y la paz de sus ciudadanos”, dijo a Univision Noticias Manuel López San Martín, periodista y analista político mexicano.

López San Martín, autor del libro “Año Siete. El legado: la catástrofe”, en donde hace un recuento de las promesas incumplidas de López Obrador, agregó que esa claudicación del expresidente da sustento a las acusaciones actuales del gobierno de Trump.

Por ejemplo, dijo el autor, las acusaciones que el actual secretario de Estado, Marco Rubio, hizo a México cuando era senador por Florida, de que el país entregó partes del territorio al narco, ahora recobran una mayor relevancia por la forma de actuar del expresidente mexicano.

PUBLICIDAD

“López Obrador decide abandonar esa batalla, ese territorio, cederlo a los criminales. Y por eso es que el diagnóstico desde Estados Unidos es tan claro, es tan nítido en el sentido del empoderamiento de los carteles, del contubernio, de la alianza con los grupos de la delincuencia y las autoridades”, dijo.

Los acuerdos de AMLO con Morena que complican el panorama a Sheinbaum

Además de esa herencia del expresidente, dijo López San Martín, Sheinbaum también tiene que lidiar con los acuerdos establecidos bajo las órdenes de López Obrador dentro del partido que la llevó al poder, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por ejemplo, a partir de un acuerdo impulsado por López Obrador, se definió que quienes compitieron por la candidatura presidencial y no ganaron, obtendrían puestos clave en el Congreso y en el gabinete presidencial.

Fue así que los anteriores rivales de Sheinbaum como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña -todo ellos aliados de López Obrador-, llegaron a cargos clave.

“Varios de estos personajes son todo menos militantes, digamos, de la causa de la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo el periodista. “Sin embargo, López Obrador me parece que de manera muy astuta decidió repartir el pastel”.

De ahí se desprende uno de los mayores problemas que ahora enfrenta Sheinbaum, dijo López San Martín, ante las acusaciones de vínculos con el crimen contra López Hernández, quien llegó al cargo de coordinador de senadores de Morena por los pactos con el expresidente.

PUBLICIDAD

Los señalamientos contra López Hernández surgieron luego de que la persona a quien él nombró secretario de seguridad durante su gestión como gobernador de Tabasco ahora está preso acusado de haber encabezado un grupo criminal mientras se desempeñó en el cargo.

El caso del exsecretario, Hernán Bermúdez Requena, se ha convertido en un ejemplo utilizado por la oposición para acusar a Morena de haber permitido el crecimiento del narco en territorios como el estado de Tabasco.

López Hernández, quien recientemente ha acaparado los titulares de la prensa nacional por ingresos millonarios que no habían sido divulgados, ha negado haber tenido conocimiento que, bajo su gobierno, su entonces secretario estableció vínculos con el narco.

El ahora senador en su momento dejó su cargo de gobernador para unirse al gabinete de López Obrador como secretario de Gobernación, un puesto clave en el diseño de la política interior del país.

Por eso es que Sheinbaum hasta ahora no ha podido desvincularse de López Hernández, a quien el expresidente en algún momento calificó como un “hermano”, dijo el analista.

“El caso de Adán Augusto López, que es todo menos cercano a Sheinbaum, es que se siente todavía bajo el manto protector de Andrés Manuel López Obrador”, declaró. “Y en ese sentido, me parece que no podremos realmente hablar de un combate férreo a la delincuencia si no hay una ruptura o al menos un distanciamiento con respecto a Andrés Manuel López Obrador”.

El analista político recordó otros casos que también han sacudido la escena política nacional en semanas recientes y que son parte de la herencia del anterior gobierno, como las acusaciones criminales hechas formalmente contra dos sobrinos de quien fue secretario de la Marina con López Obrador.

PUBLICIDAD

Los dos parientes del exsecretario ocuparon puestos clave en la Marina y, desde sus cargos, operaron una red de contrabando de combustibles con la que se enriquecieron, de acuerdo con la fiscalía mexicana. El caso fue revelado por el gobierno de Sheinbaum.

La “sutileza” de Sheinbaum para desmarcarse de AMLO

Frente a las cámaras, Sheinbaum, quien goza de una amplia popularidad, ha enviado mensajes de respaldo y hasta de cariño a López Obrador, cuyos hijos mayores también han estado bajo la mirada mediática por viajes al extranjero y lujos que su padre en repetidas ocasiones criticó en otros.

Pero en la implementación de su agenda, dijo López San Martín, Sheinbaum se ha desenvuelto con “sutileza” para desmarcarse poco a poco de los errores del anterior gobierno.

“Veo en este primer tramo del gobierno de la presidenta Sheinbaum, sutileza”, dijo. “Ella jamás menciona ni esboza la posibilidad de un distanciamiento, ya no digamos ruptura con López Obrador”.

Pero uno de los aspectos en los que ha actuado con “sutileza” para marcar una diferencia con respecto a su antecesor y aliado, añadió, fue el nombramiento de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad, pese a que el grupo más radical dentro de Morena lo veía con desconfianza por no provenir de las filas fundadoras del partido creado por AMLO.

Pero Sheinbaum se aferró a su decisión y, hasta ahora, dijo San Martín, parece no haberse equivocado ante los resultados en la reducción de delitos de alto impacto como los homicidios.

PUBLICIDAD

Esa reducción, de un 25% en los asesinatos, es notable luego de que la gestión de AMLO cerró como la más violenta en la historia con más de 190,000 homicidios, la mayoría vinculados al crimen organizado, agregó.

“Sheinbaum, con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con los nuevos secretarios de Marina y la Defensa, parecen tener una estrategia de combate frontal a los criminales, insisto, presionados en buena medida por el gobierno de Estados Unidos”, declaró.

Pero aún con los nuevos funcionarios puestos por Sheinbaum la presidenta está bajo presión por la presencia casi generalizada de personas afines al expresidente en lugares de poder.

“Me parece que la presidenta está entre la espada y la pared, atrapada entre el discurso López Obradorista, del cual no puede separarse demasiado, al menos en lo público no puede romper, y la presión de Estados Unidos, que tiene el diagnóstico muy claro de este contubernio, de esta alianza entre criminales y gobierno mexicano”.

La defensa del TMEC frente a las presiones de Trump

A diferencia del turbio legado en materia de combate a la delincuencia, López Obrador acertó en mantener en buen estado el estrecho lazo comercial con Estados Unidos, el principal socio comercial de México, dijo a Univision Noticias Juan Carlos Baker, exnegociador mexicano del TMEC.

“Cuando llega la presidenta Sheinbaum la relación con Estados Unidos está, digamos, estable”, dijo Baker, Chief Executive Officer de Ansley Consultores, una firma dedicada a la asesoría en temas comerciales.

Pero, apuntó Baker, el contexto que enfrenta Sheinbaum con respecto a la relación comercial con Estados Unidos tiene elementos muy diferentes ante la exigencia de Trump para que México frene el tráfico de fentanilo a cambio de beneficios comerciales para México.

PUBLICIDAD

“Ciertamente la presidenta Sheinbaum ha tenido que hacer esfuerzos grandes para que esa estabilidad se mantenga”, dijo el asesor comercial.

Con las exigencias de Trump encima, el gobierno de Sheinbaum ha tenido que reaccionar ante la política “proteccionista” y “más hostil” de parte de Estados Unidos, factores con los que López Obrador no tuvo que lidiar durante la administración del demócrata Joe Biden.

Por eso es que el proceso de revisión del TMEC, cuya fase inicial comenzó este mes con un proceso de “consultas” a las industrias involucradas, será un proceso “muy complejo” en el que México debe establecer rápidamente las “líneas rojas”, es decir, lo que no está dispuesto a ceder.

“Lo segundo es que tenemos que activar toda la red de aliados, toda la gente en Estados Unidos que apoya a México y la verdad es que eso es bastante más extenso de lo que a veces imaginamos”, dijo.

Sheinbaum reporta logros (que heredó de AMLO)

Al ofrecer su primer informe de gobierno el 1 de septiembre, la fecha establecida en la ley para emitir ese reporte, Sheinbaum destacó algunos logros, pero la mayoría son herencia de la administración anterior.

Por ejemplo, en su discurso en Palacio Nacional, la presidenta destacó, entre otras cosas, los programas sociales federales, el aumento al salario mínimo y la construcción del Tren Maya en el sur de México.

Pero esos programas y la construcción del tren fueron implementados por iniciativa de López Obrador.

En el informe, sin embargo, destacó que el nombramiento de funcionarios como García Harfuch y otros encargados de áreas de seguridad hasta ahora ha derivado en la disminución de delitos, lo que San Martín y otros analistas consideran un sutil intento de marcar una diferencia -aunque sea mínima- del anterior gobierno.

PUBLICIDAD

“Es muy cuidadosa con las palabras, pero en los hechos sí va habiendo, digamos, mensajes, señales, en claro contraste con lo que se dejó de hacer o se hizo mal durante el sexenio pasado”, aseveró San Martín.

Mira también: