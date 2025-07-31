Un padre muere defendiendo a su hijo taxista del sicario que buscaba rematarlo dentro de un hospital

Video Secuestran y asesinan a una maestra y taxista en México: dos sospechosos fueron detenidos

Un padre fue asesinado en un hospital de Tuxpan, Veracruz, mientras protegía a su hijo, quien había sobrevivido a un atentado armado el día anterior.

La tarde del lunes, en la colonia Luis Donaldo Colosio, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra el taxista identificado con las iniciales M.A.C.J., causándole lesiones, por lo que fue llevado a un hosptal del Seguro Social mexicano.

Según declaraciones de testigos recogidas por el diario La Jornada, la mañana del martes, un hombre ingresó a las instalaciones del hospital como visitante y llegó a la zona donde se encontraba el taxista atacado el día anterior con la aparente intención de rematarlo.

El padre de la víctima, Germán Cruz, quien también era taxista, lo acompañaba en su recuperación en el centro médico cuando el hombre ingresó al lugar y disparó contra su hijo. Al intentar protegerlo, Cruz recibió un disparo que acabó con su vida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que el hombre fue detenido en el lugar y ahora enfrenta cargos por homicidio doloso en el caso de Cruz y lesiones dolosas contra su hijo.

Según el comunicado de la FGE el individuo era “Eber Abraham ‘N’ y fue capturado en flagrancia, “lo que facilitará a la Fiscalía seguir con las indagatorias para esclarecer completamente los hechos y desarticular cualquier posible red de criminalidad relacionada”.

El ataque a taxistas en Tuxpan se suman a la violencia contra taxistas que asfixia a Veracruz

La agresión contra Cruz y su hijo refleja de la escalada de violencia que enfrentan los taxistas en Veracruz, quienes son víctimas frecuentes de extorsiones, amenazas y ataques directos.

De acuerdo con información de El País, la denominada Mafia Veracruzana, un grupo vinculado al Cártel del Golfo, mantiene un férreo control territorial a través del cobro de piso y de actos violentos que en las últimas semanas han dejado varios taxistas asesinados o desaparecidos. El grupo delictivo, brazo operativo del Cártel del Golfo, opera en municipios como Tuxpan, Poza Rica, Tantoyuca, Naranjos y Pánuco.

El fin de semana previo a estos hechos, otro conductor fue atacado mortalmente en la misma región. TV Azteca reportó que el hombre circulaba por la carretera Tuxpan-Cazones cuando dos hombres armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra su vehículo. En el atentado también un pasajero resultó herido.

Días antes, el 18 de julio, Irma Hernández Cruz, otra taxista y maestra jubilada de 62 años, fue secuestrada tras negarse a pagar la cuota de extorsión. Durante su cautiverio, la mujer fue obligada a grabar un video bajo amenaza, donde advertía a otros taxistas sobre las consecuencias de no someterse a la Mafia Veracruzana.

Seis días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en un rancho del municipio de Cerro Azul, a más de 40 kilómetros de donde se la llevaron.

Otro caso grave es el de Jorge Néstor, un taxista que hace un mes fue capturado por un convoy armado mientras conducía cerca de una escuela primaria en la región. El hombre continúa desaparecido.

Ante esto, los taxistas de Veracruz exigen a las autoridades mejoras en sus condiciones laborales, justicia y mayor seguridad. Desde el lunes comenzaron marchas en varios municipios, incluyendo la capital, Xalapa.

