Al menos 10 muertos, asalto a un canal de TV, revueltas en prisiones y secuestros marcan otra jornada de violencia creciente en Ecuador

Video Asalto a un canal de TV, secuestros y “temor absoluto”: así fue el primer día del estado de excepción en Ecuador

Al menos 10 personas murieron este martes en Ecuador como resultado de una ola de violencia que ha tenido lugar en el país en los últimos días y que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un "conflicto armado interno" contra varias organizaciones criminales.

Ocho personas murieron y tres resultaron heridas en ataques en la ciudad portuaria de Guayaquil, y dos oficiales fueron "asesinados brutalmente por criminales armados" en la ciudad de Nobol, dijo la policía el martes por la noche.

PUBLICIDAD

Entre los hechos más sonados del día, la policía anunció que capturó al grupo armado que irrumpió en el canal TC Televisión durante una transmisión en vivo y liberó a los personas que estaban allí de rehenes.

Testigos desde el lugar indican que se oyeron gritos y varios disparos durante el tiempo en que ocuparon el canal de televisión. La policía nacional confirmó el arribo del grupo armado a las instalaciones del medio a través de redes sociales.

“Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en GYE (Guayaquil) nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia”, publicó la policía en su cuenta en X (antes Twitter).

Momentos después, la policía publicó un video donde se observa la entrada de agentes al set de televisión. Las fuerzas del orden revelaron que evacuaron a varias personas de las instalaciones del canal.

Tras el incidente, el presidente Noboa, declaró la existencia de un "conflicto armado interno" contra varias organizaciones criminales.

"He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos", dijo el mandatario en X.

PUBLICIDAD

El día anterior, Noboa había decretado el estado de emergencia luego de que se reportaran numerosos actos de violencia tras la fuga el domingo del criminal más peligroso del país, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Cómo fue el asalto al canal de televisión ecuatoriano

En videos que circulan en redes sociales, cuya autenticidad no pudo ser verificada por Univision Noticias, se observa a varios hombres sometiendo y golpeando a empleados del canal televisivo.

Varios encapuchados con armas mantenían en el piso a trabajadores del canal, a quienes exigían que pidieran en directo a la policía que se retirase del lugar. Se oían de fondo súplicas de “no disparen”, mientras los encapuchados gritaban e insultaban. Poco después, se oían gemidos de dolor de una persona tras los disparos.

La transmisión duró poco más de 30 minutos antes de cortarse y en la pantalla se observaba inicialmente el set de televisión y luego lo que parecían las instalaciones internas del medio de comunicación.

Las personas armadas mostraban su arsenal, hasta que las luces del set se apagaron. La señal en vivo continuó transmitiendo los disparos, gritos y lamentos que se escuchaban fuera de cámara.



Boris Jiménez, director de cámaras de TC, afirmó a la AP que “ha sido un día de pánico, de terror" y que “nadie sabía lo que pasaba". Relató que en el momento del suceso, "todo fue confusión y caos; aún no asimilamos que fuimos rehenes, en nuestro propio trabajo, con una emisión de El Noticiero en vivo, de los delincuentes más contumaces, en uno de los sectores más importantes y emblemáticos de Guayaquil”.

PUBLICIDAD

Jiménez dijo que solo quiere "ir a casa a abrazar a mi mujer y mis hijos. Estamos vivos hoy de milagro”.

Cuál es la situación en Ecuador

La situación en la sede del canal de Guayaquil, la ciudad más peligrosa del país, se produjo en medio de un ambiente de caos y violencia tras la fuga de dos líderes criminales de la cárcel.

Tan pronto se aplicó el estado de emergencia, el país registró más de 30 actos de violencia, en menos de 24 horas, como explosiones, atentados y secuestros de policías. Además, ocurrieron detonaciones de coches bomba en diferentes localidades del país.

Las autoridades reportaron la explosión en un puente y el incendio de un vehículo con garrafas de gasolina en un barrio al sur de Quito. También se registraron varios carros incendiados en las ciudades de Esmeraldas y Riobamba.

Quiénes son los reos que se fugaron en Ecuador

Ecuador entró en estado de emergencia horas después de que se diera a conocer la fuga de José Adolfo Macías, conocido como ‘Fito’, del cual aún no se tiene información de su paradero.

‘Fito’ es líder de uno de los principales grupos del crimen organizado, conocido como Los Choneros, con estrechos vínculos con el cartel de Sinaloa, según las autoridades.

La noche del domingo, la policía confirmó que tras un operativo los agentes reportaron la ausencia de Fito en su celda, en la cárcel Regional, que es parte de un complejo de prisiones ubicado en las afueras de la ciudad de Guayaquil, a unas 265 millas al suroeste de Quito.

PUBLICIDAD

Allí el capo cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, crimen organizado y homicidio. El criminal iba a ser trasladado a la prisión de la Roca, de máxima seguridad, en Guayaquil.

No sería la primera vez que Macías, de 44 años, evade la seguridad de una cárcel ecuatoriana. En 2013, se escapó junto a 17 reos de La Roca, donde permanecía recluido desde 2011 y a donde iba a ser trasladado la mañana del domingo.

Dos funcionarios de la cárcel han sido procesados por su participación en la fuga de Macías.

El otro narcotraficante que burló la seguridad carcelaria de Ecuador fue un jefe regional de otra banda criminal, Fabricio Colón Pico.

La Secretaría de Atención de Personas Privadas de la Libertad confirmó este martes en un comunicado la fuga de Colón Pico durante la madrugada de una cárcel de Riobamba, en el centro del país.

Colón Pico está al mando del grupo criminal de Los Lobos y señalado por la fiscal general Diana Salazar de preparar un presunto atentado contra su vida.

El hombre había sido detenido apenas el pasado viernes tras una investigación por presunto secuestro, según indicó la policía.

Las fotografías de Colón Pico y de Macías, líderes de bandas rivales, aparecieron en un página conjunta de las fuerzas armadas y la policía ecuatorianas que ofrecen recompensas económicas por información que conduzca a la captura de los peligrosos criminales. Las autoridades no mencionaron el monto de recompensa por cada uno.

Ecuador cerró el año con un nuevo récord de homicidios por tercer año consecutivo, que llegó a casi 7,600 muertes violentas. En 2022, esa cifra fue de 4,600 y en 2021, algo más de 2,100.

PUBLICIDAD

Mira también: