ÚLTIMA HORA america latina ¿Por qué cancelaron Mundial de Clavados 2026 en Zapopan, México? Esto explicó World Aquatics La Copa del Mundo de Clavados que estaba programada en Zapopan ya no se llevará a cabo, sorprendiendo a atletas, entrenadores y aficionados, pues se trataba de una de las citas más esperadas del calendario internacional de saltos

Video ¡Bronce histórico! Randall Willars coloca a México nuevamente en el podio de 10 m

La Copa del Mundo de Clavados que estaba programada en el municipio de Zapopan, en el estao de Jalisco, México, ya no se llevará a cabo, sorprendiendo a atletas, entrenadores y aficionados, pues se trataba de una de las citas más esperadas del calendario internacional de saltos.

Esta determinación ya es oficial y marca un cambio importante en la agenda de la temporada 2026; en N+ Univision te explicamos por qué fue cancelado el Mundial de Clavados de este año.

PUBLICIDAD

Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Zapopan

A través de un comunicado emitido el jueves 26 de febrero de 2026 en sus rdes sociales oficiales, World Aquatics, en coordinación con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Saltos de Altura y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo ( CODE) de Jalisco, anunció la cancelación de la etapa de la Copa del Mundo de Clavados que se realizaría del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan.

La decisión se tomó luego de una evaluación exhaustiva de riesgos en la que se analizó el contexto actual en Zapopan y en el estado de Jalisco. De acuerdo con el organismo internacional, la seguridad y protección de todos los participantes es la máxima prioridad en cada uno de sus eventos, por lo que se revisó cuidadosamente la situación antes de emitir el anuncio oficial.

El anuncio se dio días después de la escalada de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), abatido en Tapalpa, Jalisco. Este contexto formó parte del análisis realizado por las autoridades deportivas para determinar la viabilidad del evento.

El comunicado también destacó el trabajo conjunto y la colaboración constante entre las autoridades deportivas involucradas en la organización. A pesar de la cancelación, se reiteró el interés de que Zapopan pueda albergar una futura etapa del serial de saltos, dejando abierta la puerta para que la ciudad vuelva a ser considerada en el calendario internacional.

PUBLICIDAD

¿Qué pasará con la clasificación a la Superfinal?

La clasificación para la Superfinal de la Copa del Mundo de Saltos se definirá ahora con base en los resultados obtenidos en la etapa que se celebrará en Montreal. Posteriormente, los mejores clasificados competirán en la Superfinal programada del 1 al 3 de mayo en Pekín, China, de acuerdo con información de World Aquatics.

La cancelación en territorio mexicano modifica el panorama competitivo, ya que los atletas deberán ajustar su preparación y estrategia pensando en la fecha restante del circuito.

JICM