Última hora "Cuba se defenderá": Presidente de la Isla habla sobre ataque a lancha donde murieron residentes americanos Miguel Díaz-Canel Bermúdez mandó un mensaje después del ataque contra una lancha

Video ¿Lancha terrorista o barco pesquero robado? Dueños en Florida desmienten versión del régimen cubano

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartió un mensaje hoy, 26 de febrero de 2026, en el que aseguró que se defenderán luego del ataque contra una lancha, donde murieron residentes americanos.

Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba.

Cabe señalar que el pasado 25 de febrero de 2026 el Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó que la Tropa Guardafronteras interceptó una lancha rápida proveniente de Estados Unidos que navegaba en aguas territoriales cubanas.

PUBLICIDAD

Según el comunicado, la embarcación no acató la orden de alto y abrió fuego contra la unidad policial, lo que derivó en un intercambio armado.

¿Qué informaron las autoridades?

Precisaron que una lancha rápida registrada en Florida, con matrícula FL7726SH, fue detectada en aguas territoriales cubanas, aproximadamente a una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Por lo que una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras, con cinco militares a bordo, se aproximó para identificar la embarcación. La tripulación de la lancha abrió fuego contra el personal cubano y el comandante de la nave cubana resultó herido.

Tras el intercambio armado, cuatro tripulantes de la embarcación procedente de Estados Unidos fallecieron y otros seis resultaron lesionados. Las autoridades indicaron que todos los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica.

Video EEUU investigará ataque a lancha de Florida en aguas cubanas