El trágico caso de Yulixa Tolosa enciende las alarmas por el descontrol de las clínicas estéticas piratas en Colombia
El cuerpo de Yulixa Tolosa, de 52 años, fue hallado este martes en una carretera del municipio de Apulo (Cundinamarca), a unos 100 kilómetros de Bogotá
La mujer se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de mayo, luego de ingresar a una clínica estética clandestina en el sur de la capital colombiana.
Tolosa acudió al centro "Beauty Láser M.L.", ubicado en el barrio Venecia, para realizarse una lipólisis láser. Tras complicaciones en el procedimiento, grabaciones de seguridad locales revelaron que la mujer fue sacada del lugar a rastras por dos hombres, quienes la subieron a un vehículo particular. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó enérgicamente el hecho: "A Yulixa la asesinaron. "No fue una mala práctica médica; fue un asesinato", sentenció, asegurando que se llegará hasta el fondo de la investigación.
Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 19, 2026
Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos… pic.twitter.com/bucny5sxXu
El vehículo implicado fue localizado en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, donde dos sospechosos fueron capturados y posteriormente liberados por irregularidades técnicas en su detención, aunque siguen vinculados al caso.
Por su parte, la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, confirmó que el establecimiento operaba sin permisos sanitarios y anunció operativos inmediatos contra otros centros ilegales de la zona.
Este trágico suceso vuelve a encender las alarmas en Colombia sobre el peligro de las clínicas clandestinas. Activistas denuncian que la falta de datos actualizados y la facilidad con la que estos centros evaden la ley —cambiando de nombre tras ser sellados— perpetúan una problemática que sigue cobrando vidas.