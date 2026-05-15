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Se Reporta Detención de Gerardo Mérida, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, en Arizona

Gerardo Mérida fue acusado en abril 2026 de cargos relacionados con narcotráfico

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Por:N+ Univision
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La mañana de hoy, 15 de mayo de 2026, se reportó la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, por parte de la agencia US Marshals en Arizona, Estados Unidos.

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Se trata de una de las 10 personas que fueron acusadas en abril pasado de cargos relacionados con narcotráfico.

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Junto con él, la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, además de otros funcionarios y exfuncionarios, de los siguientes cargos:

  • Conspiración para la importación de narcóticos.
  • Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

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