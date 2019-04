Ángela Aguirre, la adolescente que pone rostro a la tragedia de los femicidios en Venezuela

Su padre, Ángel Daniel Aguirre, la dejó a las 5:00 de la tarde a las puertas del club y no supo nada más de ella hasta las 2:00 de la mañana, cuando después de muchas llamadas, los padres de José Alberto le notificaron que Ángela estaba desaparecida.

El último registro que se tuvo de Ángela es un selfie publicado a las 8:03 de la noche, donde se la ve sonriente, en traje de baño y con salvavidas, a bordo de una lancha de los anfitriones de la fiesta. Las siete personas que la acompañaban, cinco hombres y dos mujeres, dieron versiones encontradas de lo que pasó. "Dijeron que se había caído, que fueron a buscarle una cerveza y que (al regresar) ya no estaba", contó la abogada de la familia, Yamilet Carvajal.

Además, la familia de la joven tiene indicios para creer que el lugar donde encontraron el cadáver de Ángela fue el sitio donde dejaron su cuerpo y no donde murió. “Macagua (una de las represas del río Caroní) tenía las compuertas abiertas y la corriente del río era norte-sur, cuando naturalmente es sur-norte, lo que llama poderosamente la atención que el cuerpo no puede ir contracorriente", se lee en el documento de recusación.

A la familia de Ángela no solo le ha tocado luchar contra la que creen que es una versión falsa de lo que le pasó a su hija sino que además se sienten remando a contracorriente al tratar de obtener justicia en un país con altos índices de femicidios y de impunidad.

#JusticiaParaÁngelaAguirre

Según cuentan los padres, la fiscal asignada al caso, Emily Hernández, intentó cambiar los resultados de la autopsia practicando un segundo protocolo sin su autorización, que fue recusado por sus abogados. "Quédese tranquila que a su hija no le pasó nada de eso de lo que dicen", dicen los padres de Ángela que les pidió Hernández en las oficinas del Ministerio Público mientras esperaban para el sepelio.

“El director Douglas Rico (jefe de la policía científica) me dijo que se trasladó de Caracas a Guayana personalmente a atender el caso por ser tendencia nacional”, afirma Aguirre. “Esto ha sido vital. Hemos podido difundir a nivel nacional e internacional gracias a las redes sociales y los medios de comunicación que nos han brindado el apoyo”, sostiene.

“Nosotros nunca habíamos estado en una situación como esta, y no sabíamos cómo responder”, cuenta el padre de Ángela, un ingeniero que trabaja en una empresa estatal.

Organizaciones como Acceso a la Justicia consideran que la protesta en redes sociales y en las calles reorientó el caso y ahora advierten que no se debe bajar la guardia. “Aunque los imputados están detenidos, el juicio no ha terminado y no ha habido sentencias condenatorias, por lo que debemos estar pendientes para que la voz de Ángela Aguirre pidiendo justicia sea finalmente escuchada”.