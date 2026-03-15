mexicanos Aumentan las solicitudes de nacionalidad mexicana en EEUU durante 2025 Más de 125,000 personas obtuvieron la nacionalidad mexicana en Estados Unidos en 2025, un aumento de 153% impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.



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El número de personas que obtuvieron la nacionalidad mexicana en Estados Unidos registró un fuerte incremento durante 2025, en el primer año del segundo mandato de Donald Trump, en medio de la retórica en contra de la inmigración ilegal y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), más de 125,000 personas adquirieron la doble nacionalidad ese año, una cifra que representa un aumento de 153% respecto a 2024.

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Este repunte está asociado principalmente al regreso del presidente Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, pues el interés por tramitar la nacionalidad mexicana entre personas de segunda y tercera generación de origen mexicano se ha intensificado.

El trámite de doble nacionalidad permite a los solicitantes acceder a servicios públicos en México, como ejercer el derecho al voto y contar con protección consular en caso de enfrentar problemas legales o migratorios.

Además, la nacionalidad mexicana puede obtenerse incluso si la persona nació en el extranjero, siempre que al menos uno de sus padres sea mexicano.

Las estadísticas muestran que los registros de doble nacionalidad han tenido picos importantes en los primeros años de ambas administraciones de Trump.

En 2017 se registraron más de 102,000 solicitudes. Mientras que en 2025, la cifra volvió a superar los 100,000, alcanzando un total de 126,060 registros.

En el año 2017 se registró un pico en el mes de agosto, donde se registraron 12,000 solicitudes.

Mientras que en el segundo periodo del republicano, las solicitudes alcanzaron los 12,899 en octubre de 2025.

Grupo de indocumentados son deportados por la frontera entre McAllen–Hidalgo–Reynosa International Bridge in McAllen, Texas. Imagen Felix Marquez/AP

¿Por qué quieren ser mexicanos?

Una de las principales razones detrás de este fenómeno son las redadas de ICE y la separación de familias inmigrantes debido a las deportaciones. En situaciones en las que los padres mexicanos son deportados, los hijos nacidos en Estados Unidos podrían enfrentar una separación familiar si no cuentan con la nacionalidad mexicana.

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Y es que si un menor posee únicamente ciudadanía estadounidense, las autoridades mexicanas no pueden intervenir para brindar protección consular.

Por ello es que contar con doble nacionalidad permite que el menor reciba apoyo institucional y acceda a servicios básicos en caso de trasladarse a México junto con su familia.

Donald Trump ha reiterado su intención de implementar lo que ha descrito como “el mayor programa de deportación masiva de la historia”.

Derivado de ello, alrededor del 60% de los consulados mexicanos en Estados Unidos reportaron que los registros de nacimiento se duplicaron.

Los consulados de Orlando, en Florida, y Milwaukee, en Wisconsin, registraron algunos de los aumentos más pronunciados, con alzas de 444% y 333%, respectivamente. Tres de los diez consulados con mayor crecimiento en trámites se ubican en la región del Medio Oeste estadounidense.

Dentro de esta red, Texas concentra una parte importante de los trámites de doble nacionalidad. En 2025, uno de cada cinco procedimientos se realizó en 11 consulados ubicados en ese estado. El consulado de Houston encabezó la lista con cerca de 11,000 registros, casi tres veces más que los 3,776 realizados durante 2024.

TLS