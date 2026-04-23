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Detienen en Argentina a Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina mexicana vinculado a red de contrabando de hidrocarburos

Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de la Marina mexicana, Rafael Ojeda Durán, Farías Laguna, identificado como líder de un operación de contrabando de hidrocarburos

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Por:Thalí Leyva
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Video Huachicoleros en Las Vegas: identifican peligrosa gasolinera clandestina en una casa

Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina mexicana, vinculado con la llamada red de contrabando de hidrocarburos conocida como "huachicol fiscal" en aduanas de Tamaulipas, fue detenido este jueves en Argentina, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

A través de su cuenta de X, el funcionario indicó que, derivado de los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue posible detener a Fernando "N", quien permanecía prófugo de la justicia desde hace casi un año.

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El detenido contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos y tenía una ficha roja de la Interpol en su contra.

En marzo de 2025, la Marina incautó un buque del Challenge Procyon procedente de Estados Unidos que contaba con 20 millones de litros de diésel, que había sido reportado como aditivos, causando un daño fiscal a México.

Aquella incautación, reveló una trama de corrupción al interior de la Secretaría de Marina de México, entidad encargada del resguardo de puertos. En esa operación participarón los hermanos Farías Laguna, uniformados de esa dependencia.

Los detenidos

El pasado 7 de septiembre de 2025, el Gabinete de Seguridad mexicano informó sobre la detención de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible, entre quienes se encontraban tres empresarios, cinco marinos en activo y uno en retiro, así como cinco exfuncionarios de Aduanas.

Entre los detenidos ya se encontraba Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina y hermano de Fernando Farías, quienes han sido señalados por testigos protegidos como presuntos líderes de dicho esquema de robo de combustible en los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas, al noroeste de México.

Las indagatorias de las autoridades mexicanas permitieron desmantelar a la red que operaba esta estrategia de corrupción.

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