Amazon no ha lanzado una criptomoneda, como afirma una publicación en redes

Es falso que Amazon haya lanzado una criptomoneda, como se señala en una publicación difundida en Facebook, que además afirma que la supuesta moneda ha crecido en un 25%. Pese a que Amazon sí introdujo una moneda virtual 10 años atrás, no se trata de una criptomoneda ni está disponible en la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU. Con esa moneda virtual de Amazon, los clientes no pueden invertir, sino únicamente comprar aplicaciones, juegos y artículos integrados en Kindle Fire, y solamente está disponible en ocho países, contrario a las criptomonedas. elDetector comprobó también que la publicación desinformante editó el video de un noticiario de la televisión peruana para utilizarlo como parte de la desinformación. Además, la grabación original, publicada en 2021, no promueve las criptomonedas, sino, por lo contrario, alerta sobre historias de personas que han sido estafadas por medio de inversiones digitales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.