Es falso que la prueba de alerta nacional de FEMA buscaba activar el óxido de grafeno supuestamente insertado en las personas

En un video que circula en redes sociales se advierte que supuestamente la prueba de alerta nacional realizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el miércoles 4 de octubre en Estados Unidos tenía como objetivo “activar el óxido de grafeno y otras nanopartículas que han sido insertadas en billones de seres humanos”, a través de señales de altas frecuencias recibidas por celulares y otros aparatos tecnológicos, pero no es así. Ya ha sido desmentido por ese organismo y expertos explican que el proceso de recepción de ese mensaje no difiere de la llegada de cualquier otra comunicación a través de un teléfono móvil. Además, las vacunas contra el covid-19 no contienen óxido de grafeno, como falsamente se sugiere en la publicación.