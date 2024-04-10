No existe una “alerta mundial” para los vacunados contra el covid-19: esas publicaciones son ciberanzuelos

Publicaciones compartidas en redes sociales durante marzo y abril de 2024 aseguran que existe una “alerta mundial” para los vacunados contra el covid-19, dando a entender que todos los que se administraron aunque sea una dosis de la vacuna sufrirán “enfermedades”, un “gravísimo efecto” o están expuestos al “grafeno”. Sin embargo, la Organización Mundial para la Salud (OMS) dijo a elDetector que no existe ningún tipo de alerta global. Los posts son, en realidad, casos de clickbait o ciberanzuelo (en los que se usa un titular llamativo para que las personas hagan clic).

“Atención covid 19. Alerta mundial para los vacunados. Esto les pasará a todos los que se vacunaron al menos 1 vez. Toca las letras azules”, dice el texto de publicaciones compartidas en Facebook entre marzo y abril de 2024, que suman centenares de reacciones y comentarios.

Mientras que otros tienen una fotografía de una persona cubierta en un traje protector junto al mensaje “urgente grafeno”, remitiendo a una desinformación que ha sido desmentida en diversas ocasiones — tanto por elDetector como por otros verificadores— de que las inyecciones contra el covid-19 tienen óxido de grafeno entre sus componentes.

Un titular llamativo para ganar clics

Al hacer clic en el enlace (las letras azules) al que llevan los posts, encontramos que el mismo no nos dirige a una web en la que se desarrolle el tema de las vacunas contra el covid-19, sino que en realidad se abre un agregador de publicaciones sobre sexo, salud y dietas, de dudosa veracidad.

La anterior es una señal de que se trata de un caso de clickbait o ciberanzuelo, en el que se emplea un titular llamativo para lograr clics y llevar tráfico hacia una página web específica, sin ofrecer a los usuarios un desarrollo del titular que captó su atención en un principio.

Así que en elDetector contactamos a la OMS por correo electrónico para verificar que se trata de un titular falso creado solamente con el fin de llamar la atención y desde el departamento de prensa de la organización nos dijeron que efectivamente “no hay una alerta global para personas que recibieron vacunas para el covid-19”.

Conclusión

Es falso que existe una “alerta mundial” para los vacunados contra el covid-19 como aseguran publicaciones en redes sociales. La OMS dijo a elDetector que no existe tal alerta e identificamos que los posts en realidad son casos de clickbait o ciberanzuelo, en los que se usa un titular llamativo para atraer clics hacia una página web y luego en el enlace no se desarrolla el tema planteado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

