No existe una “alerta mundial” para los vacunados contra el covid-19: esas publicaciones son ciberanzuelos
Posts compartidos en redes sociales advierten sobre supuestos efectos adversos para las personas que se aplicaron al menos una vez vacunas contra el covid-19. Sin embargo, la OMS dijo a elDetector que no existe tal alerta.
Publicaciones compartidas en redes sociales durante marzo y abril de 2024 aseguran que existe una “alerta mundial” para los vacunados contra el covid-19, dando a entender que todos los que se administraron aunque sea una dosis de la vacuna sufrirán “enfermedades”, un “gravísimo efecto” o están expuestos al “grafeno”. Sin embargo, la Organización Mundial para la Salud (OMS) dijo a elDetector que no existe ningún tipo de alerta global. Los posts son, en realidad, casos de clickbait o ciberanzuelo (en los que se usa un titular llamativo para que las personas hagan clic).
“Atención covid 19. Alerta mundial para los vacunados. Esto les pasará a todos los que se vacunaron al menos 1 vez. Toca las letras azules”, dice el texto de publicaciones compartidas en Facebook entre marzo y abril de 2024, que suman centenares de reacciones y comentarios.
¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:
Algunos de los posts incluyen la imagen del virólogo francés ganador del premio Nobel Luc Montagnier, quien falleció en el año 2022 y que para el momento de su muerte era criticado por la comunidad científica por su posición antivacunas.
Mientras que otros tienen una fotografía de una persona cubierta en un traje protector junto al mensaje “urgente grafeno”, remitiendo a una desinformación que ha sido desmentida en diversas ocasiones — tanto por elDetector como por otros verificadores— de que las inyecciones contra el covid-19 tienen óxido de grafeno entre sus componentes.
Notas Relacionadas
Un titular llamativo para ganar clics
Al hacer clic en el enlace (las letras azules) al que llevan los posts, encontramos que el mismo no nos dirige a una web en la que se desarrolle el tema de las vacunas contra el covid-19, sino que en realidad se abre un agregador de publicaciones sobre sexo, salud y dietas, de dudosa veracidad.
La anterior es una señal de que se trata de un caso de clickbait o ciberanzuelo, en el que se emplea un titular llamativo para lograr clics y llevar tráfico hacia una página web específica, sin ofrecer a los usuarios un desarrollo del titular que captó su atención en un principio.
Así que en elDetector contactamos a la OMS por correo electrónico para verificar que se trata de un titular falso creado solamente con el fin de llamar la atención y desde el departamento de prensa de la organización nos dijeron que efectivamente “no hay una alerta global para personas que recibieron vacunas para el covid-19”.
Por el contrario, la OMS sigue recomendando la vacunación contra el covid-19 —al igual que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)—, incluyendo los refuerzos especialmente para adultos mayores o personas inmunodeprimidas.
Conclusión
Es falso que existe una “alerta mundial” para los vacunados contra el covid-19 como aseguran publicaciones en redes sociales. La OMS dijo a elDetector que no existe tal alerta e identificamos que los posts en realidad son casos de clickbait o ciberanzuelo, en los que se usa un titular llamativo para atraer clics hacia una página web y luego en el enlace no se desarrolla el tema planteado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.
¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.
Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.
Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos: