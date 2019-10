Mujer que acusó a Epstein de abuso sexual señala también al dueño de Victoria's Secret de ser cómplice

Farmer dice en la declaración jurada de su denuncia que en el verano de 1996 se hospedó en la mansión de Wexner en Ohio por invitación de Epstein, quien le dijo, "Les (Wexner) me ama. Él me deja hacer lo que sea". Farmer asegura que allí Epstein abusó de ella y que tras el ataque los guardias de Wexner no la dejaron salir por 12 horas.