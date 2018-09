Hija del presidente Reagan cuenta cómo fue violada hace 40 años y por qué, al igual que Christine Ford, no dijo nada

Patti Davis, la hija mayor del matrimonio del presidente Ronald Reagan con Nancy Reagan ha contado públicamente cómo hace 40 años fue violada por un prominente ejecutivo de la industria de la música cuando intentaba mostrarle las canciones de su autoría. Como cientos de mujeres que han sido agredidas sexualmente, por décadas, no le dijo a nadie al punto que algunos de los detalles de la agresión han empezado a diluirse en su memoria.

El duro testimonio publicado por The Washington Post aparece en apoyo a Christine Blasey Ford, la profesora de psicología que ha señalado a Brett Kavanaugh, candidato a la Corte Suprema nominado por Donald Trump, de haberla acosado sexualmente cuando tenía 15 años y ante quien se han levantado fuertes críticas por no recordar con claridad los hechos y no haber hecho una denuncia en su momento.