Décadas de abusos sexuales de curas a más de 160 niños en Colorado son reveladas en una investigación federal

"Esta es una historia oscura y dolorosa", dijo a la prensa el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, quien ha hecho un llamamiento a denunciar a posibles nuevas víctimas cuyos casos y testimonios no aparecen recogidos en la investigación.

El informe contiene descripciones perturbadoras de violencia sexual e incluye archivos de la iglesia que clasificaban eufemísticamente el abuso sexual como una serie de "problemas de niños" o "violaciones de límites" causados por "nerviosismo". Tales eufemismos no se dejaron de emplear hasta finales de la década de 1990 y principios de los 2000.

Solo un sacerdote abusó de al menos 63 niños

"Cuando abusó sexualmente de tantos niños en una parroquia que el escándalo amenazaba con estallar, la Arquidiócesis de Denver lo trasladó a otra lo suficientemente distante geográficamente como para que White no fuera conocido allí", dice textualmente el informe.

“Una fuerte cultura de renuencia” o la complicidad de la iglesia

Esa conducta tenía su base en en "una fuerte cultura de renuencia" para denunciar acusaciones que podrían dañar la reputación de la iglesia o de un compañero sacerdote, y no hizo más que reforzarse hasta la década de 1980, por el castigo impuesto a quienes sí denunciaron el abuso sexual infantil a las autoridades, alega la investigación, dirigida por Bob Troyer, un antiguo abogado de Estados Unidos para el estado de Colorado.

Las acusaciones más recientes que se recogen en la investigación fueron hechas en 1998 contra un cura de Denver que abusó sexualmente de cuatro menores. Los casos alcanzaron su punto álgido en las décadas de 1960 y 1970, pero los investigadores declararon que debido a las deficiencias en el mantenimiento de registros de la iglesia y a las prácticas en la elaboración de informes, no podían dar por sentado que algunos abusos no continúan en la actualidad.

"Podría decirse que la pregunta más urgente que se hace sobre nuestro trabajo es esta: ¿Hay sacerdotes de Colorado actualmente en el ministerio que hayan sido acusados de manera creíble de abusar sexualmente de niños?", plantea el informe. "La respuesta directa es solo parcialmente satisfactoria: no sabemos de ninguno, pero también sabemos que no podemos garantizar que no haya ninguno".