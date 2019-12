Weinstein alcanza un preacuerdo para indemnizar a sus víctimas con 25 millones de dólares (y algunas no lo aceptan)

El acuerdo, revelado inicialmente por el diario The New York Times , prevé el desembolso de 25 millones de dólares a estas víctimas (actrices y exempleadas) y aún debe ser validado por un juez para hacerse oficial.

Todo por cuenta de las aseguradoras

Falta la demanda penal

"No me gusta, pero no sé cómo ir tras él. No sé qué puedo hacer", dijo Kendall.